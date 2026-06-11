Dónde ver los partidos del mundial en Valencia: todas las pantallas gigantes

La final del Mundial de Fútbol será una de las citas más esperadas dentro de la programación de la Gran Feria de València 2026. Este año, la agenda estival de la ciudad incorpora una novedad destacada: la instalación de una pantalla gigante para que residentes y visitantes puedan seguir en directo y compartir la emoción del último partido, que se celebrará el domingo 19 de julio.

¿Dónde ver el España - Cabo Verde por TV y en directo?

En España, el partido entre España y Cabo Verde de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.

Todos los partidos

El resto de partidos se podrán ver en La Casa de la Mar de Alboraya porque también habrá una pantalla gigante. Su idea es 'Mundial a la Mar', uno de los planes más imprescindibles y no perderse ningún partido con refrescos, agua, vino y cervezas bien frías para brindar como toca cada vez que llegue un gol. La entrada es totalmente libre.

Ver los partidos del Mundial 2026 en pantalla grande y con tecnología de sala de cine será posible este verano. Cine Yelmo incorporará varios encuentros de la selección española a su programación de +Que Cine, su división dedicada a eventos especiales.

La última tecnología

La iniciativa arrancará con los dos primeros partidos de España en la fase de grupos: el duelo ante Cabo Verde, el 15 de junio, y el encuentro frente a Arabia Saudí, el 21 de junio.

Si la selección avanza, Cine Yelmo prevé ampliar la programación con nuevos encuentros para que los aficionados puedan seguir el recorrido de España hasta las rondas decisivas.

Las entradas ya están disponibles en la web y la aplicación móvil de la compañía.

Para completar la experiencia, Cine Yelmo ofrecerá distintos packs de comida y bebida. En las salas tradicionales y Premium habrá un paquete con refresco y palomitas por 8,30 euros; en las Premium, una opción con menú ampliado por 14,30 euros; y en los complejos Luxury, una experiencia específica por 21,30 euros.

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Los municipios

El primer partido de España se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, se podrá ver en Paterna en bares como "Estadio" o "El Timón", en Valterna, que no ha dudado en crear el Bocata de la Selección, para animar a la Roja con el estómago lleno.

En Sagunt, el bar de El Musical, en la sede de la Sociedad Musical Lira Saguntina, ha apostado por combinar fútbol, cerveza y picoteo. Durante los encuentros ofrece cinco quintos y una ración de bravas por 10 euros, la excusa perfecta para que el partido acabe, sí o sí, con buen sabor de boca.

Más multitudinaria será la experiencia en Torres Torres, donde los festeros de las fiestas patronales han instalado una pantalla gigante en la zona del chiringuito y la piscina municipal. El objetivo es que todo el pueblo pueda seguir los partidos al aire libre.

Por otro lado, en Petrés, el bar del Polideportivo será otro punto de encuentro, con retransmisión de los partidos del Mundial y emisión de otras competiciones como carreras de motos.

La ruta futbolística del Morvedre se completa con propuestas como la de Canet d’en Berenguer, el Hotel AGH se ha teñido de rojo para apoyar a la selección española. Su vermutería retransmite los encuentros en horario continuo de 11 a 23 horas, convirtiéndose en otro de los puntos de referencia. Además, contarán con la 'Happy hour' durante los partidos de la roja.

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En Riba-Roja, a partir de los dieciseisavos de final, todos los partidos de La Roja podrán seguirse en pantalla gigante en la plaza del Ayuntamiento, dentro de la programación de Fadrins 2026, con barra, música y ambiente para animar a la selección.