La conquista del Mundial está en tus manos

El Mundial con más selecciones de la historia ya está en marcha. El pitido inicial de un México-Sudáfrica este jueves levantó el telón de una cita tan esperada como abierta. En el horizonte, el deseo de ponerse una -nueva o no- estrella en el pecho. Un anhelo para el que muchos seguidores ya se están enfundando -o lo harán próximamente- la elástica de sus combinados nacionales como una forma, casi mística, de dar apoyo a sus compatriotas a miles y miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, mientras esos enfrentamientos se van sucediendo, una vía muy distinta permanece abierta para que la afición puede levantar la copa de campeón, asumiendo de paso la tarea de gestionar la pizarra como si fueras Luis de la Fuente, Thomas Tuchel, Didier Deschamps o Lionel Scaloni. La meta es conseguir llegar a lo más alto.

Un simulador conocido

Esa posibilidad -la de llevar a la gloria a España, Inglaterra, Francia, Argentina o cualquiera de los otros 44 equipos presentes en la competición mundialista, incluidos exóticos como Curaçao o Cabo Verde- es la que permite desde hace pocas semanas un simulador de gestión futbolística de sobra conocido como Football Manager. Un videojuego que ha atraído ante la pantalla a futbolistas profesionales como Antoine Griezmann, técnicos como Ole Gunnar Solskjaer o, incluso, estrellas de la música como el cantante -y aficionado del Port Vale- Robbie Williams y que en su actual edición, el FM 26, ya permite dirigir a una selección clasificada desde todo un inicio del camino mundialista.

La prelista de 55 jugadores que puedes llevar al Mundial. / Levante-EMV

Una oportunidad, eso sí, que puede comenzar en dos momentos distintos. El primero, más pronto, creándote tu mánager -¿serás más intervencionista?, ¿más prestigioso?, ¿especializado en el ataque o un experto de la posesión?- y cogiendo a un combinado nacional a inicios de mayo. La ventaja de esto es la de poder ver como acaba la temporada en cada rincón del globo, ojeando -y conformando posteriormente una pre lista de 55 jugadores en base a los atributos, valorados del 1 al 20, que cada uno tiene en distintos aspectos técnicos, físicos y mentales- al máximo de ‘candidatos’ posibles y poder así quedarte con aquellos que más encajen con tus intereses.

Además, está la posibilidad de poder ensamblar con más calma la táctica -desde un 'tiki taka' más vertical a un ‘catenaccio’ más añejo, pasando por la hoy tan aclamada contrapresión-, seleccionar a aquellos que lanzarán unos hipotéticos -pero siempre temidos- penaltis o planificar con calma qué entrenamientos o amistosos servirán de preparación para la cita. En el otro extremo, la opción de iniciar -también con tu mánager creado- en junio, ya con la convocatoria de 26 futbolistas cerrada. Menos capacidad de reacción sí, pero a la vez mayor dificultad para aquellos que disfrutan estando más al límite.

Una imagen de un partido del Mundial en FM26. / Levante-EMV

De buscar el once a cambiar el esquema

Con ese horizonte ya fijado, el reto da comienzo. En el camino no podrás, como pasa en otros videojuegos, marcar tú los goles o hacer el corte decisivo que evite una ocasión en contra, sino que lo que está en tu mano es ordenar a los tuyos de la mejor manera posible para vencer. Y con muchas decisiones aún por tomar. Probaturas para encontrar el mejor once en los amistosos designados, aceptar o no las sugerencias del cuerpo técnico que has conformado, cambio de roles para que el esquema funcione, atención a los medios de comunicación que cuestionan tus decisiones y, sobre todo, la búsqueda de esa química sobre el césped que requiere cualquier selección campeona.

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Todos ellos son los desafíos a completar si se quiere estar listo para un debut en la fase de grupos que puede decidir si avanzas -lo más probable en un campeonato que solo elimina a 12 selecciones en esta primer ‘criba’- o te quedas por el camino. Quizás haya lesiones en la primera jornada, quizás se destape una estrella inesperada, quizás toque jugárselo todo a cara o cruz en el último enfrentamiento. Las posibilidades, como pasa en la vida real, son infinitas. Solo el avance del torneo decidirá si acabas pasando las siguientes eliminatorias o caes derrotado. Pero al final el fútbol, y más un Mundial, se construye sobre deseos y sueños. Y por eso, aunque este jueves el futuro campeón real comenzará a definirse, en tu casa y a través de una simulación, la conquista del campeonato del mundo está en tus manos.