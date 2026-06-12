Las jugadoras 'top' a las que ha entrenado Javier Torralba

El Valencia Basket inicia un nuevo ciclo en su primer equipo femenino y lo hace con cambio de entrenador después de nueve años de éxitos de la mano de Rubén Burgos. Javier Torralba ha sido el elegido por la dirección deportiva para tomar las riendas del nuevo proyecto y con él, el club taronja apuesta por uno de los mejores especialistas en etapas de formación, como lo demuestra su palmarés y el número de grandes jugadoras que han entrenado con él.

Algunas de ellas, como son los casos de Raquel Carrera, Elena Buenavida y Helena Pueyo, volverán a coincidir con él en el Valencia Basket después de haberlo hecho ya en distintas categorías de la selección española y en el Segle XXI en el caso de las dos últimas. Buenavida estuvo en el equipo de LF2 del club catalán en la temporada 2021-22, mientras que Pueyo jugó allí en la 2018-19, cuando Torralba lideraba el proyecto deportivo pero no desde el banquillo.

Raquel Carrera, en un entrenamiento con la selección española. / FEB

Etapa en Cataluña

El técnico arrancó su carrera en tierras catalanas, pasando por diversos clubes. Entre ellos un UB Barça en el que coincidió con leyendas como Silvia Domínguez, Anna Cruz y Andrea Vilaró, ejerciendo también de entrenador personal. En 2017 dio el salto al Segle XXI, uno de los programas más prestigiosos del continente para la formación de talento en baloncesto femenino. Las dos primeras temporadas dirigió el cadete femenino, siendo desde 2018 hasta la actualidad el principal responsable del programa y, desde 2020, también el entrenador del equipo de Liga Femenina 2, en la que ha terminado como primer clasificado de su grupo continuadamente desde la temporada 21/22.

Y es en esta etapa en Segle XXI en el que ha sido partícipe también del crecimiento de una nueva generación de jugadoras 'top' en el baloncesto español. Entre ellas figuran Maite Cazorla, Aina Ayuso, Paula Ginzo, Gina García, la recientemente drafteada en la WNBA Marta Suárez, Anna Palma o Nerea Hermosa, entre otras muchas.

Noticias relacionadas

Elena Buenavida, en su época en el Segle XXI. / FEB

Etapa en las selecciones españolas

Torralba cuenta también con experiencia en las categorías de formación de la selección española, en las que es un habitual cada verano. En esas experiencias, ha coincidido entre otros con Rubén Burgos, conviviendo en el staff de la U20F. Pero también ha estado en otras categorías inferiores como la Sub-18, en una etapa de selecciones en la que ha podido trabajar también, al margen de con Raquel Carrera, con jugadoras Sara Okeke, Claudia Soriano, Txell Alarcón o las extaronja Noa Morro y Claudia Contell, entre otras. Una constelación de jugadoras 'top' del baloncesto español que avalan la carrera de un Torralba que toma ahora las riendas de su primer equipo en la élite, con el reto de mantener o mejorar a un Valencia Basket que encadena cuatro Ligas Femenina Endesa consecutivas.