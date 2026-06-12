El Levante UD ya tiene fecha para volver al tajo
Los jugadores granotas iniciarán la pretemporada el 6 de julio bajo las órdenes de Luís Castro tras superar las pruebas médicas en el Hospital IMSKE
El Levante UD ya tiene fecha para volver al trabajo y encarar la temporada 2026-207. Los integrantes de la plantilla levantinista están citados por turnos los días 4 y 5 de julio en el Hospital IMSKE, donde se someterán a las pertinentes pruebas médicas previas al inicio de los entrenamientos.
Una vez completado este protocolo médico, los jugadores se pondrán a las órdenes de Luís Castro el lunes 6 de julio para comenzar el trabajo sobre el terreno de juego en la Ciudad Deportiva.
El Levante iniciará así una pretemporada marcada por el reto de consolidarse en Primera después de haber certificado la permanencia en un final de Liga de máxima tensión. El conjunto granota cerró el curso en la 16ª posición, con 42 puntos, los mismos que Osasuna y Mallorca, aunque el triple empate acabó condenando al equipo balear y permitió a los levantinistas conservar la categoría.
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