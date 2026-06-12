Valencia Basket - Joventut: horario y dónde ver por TV y online la semifinal de la Liga Endesa

Valencia Basket repite frente a su público para afrontar el segundo partido de su eliminatoria de semifinales de la Liga Endesa ante el Asisa Joventut (viernes 12, 20:00h, Roig Arena, DAZN/Movistar+/Orange/Vodafone TV) tras conseguir sumar el primer punto de la serie en un partido en el que se impuso por 118-117 tras una prórroga. El equipo taronja consiguió in extremis mantener abierta su buena dinámica de resultados para subirla a siete triunfos consecutivos, además de proteger la buena racha como local ante este rival que ha ido consiguiendo en las últimas temporadas.

El play off presenta dos caminos muy distintos hacia semifinales. Valencia resolvió por la vía rápida su serie de cuartos ante el Surne Bilbao Basket, con triunfo ajustado en el primer duelo, 83-80, y victoria más contundente en Miribilla, 71-88. Joventut, en cambio, necesitó tres partidos para tumbar a Baskonia: perdió el primero 85-71, reaccionó en Badalona con un rotundo 82-63 y completó la sorpresa a domicilio con un 88-96 que le dio el pase.

Un Valencia Basket de récord ofensivo

El Valencia Basket llega a la serie con números de aspirante real al título. En la fase regular terminó segundo, con 25 victorias y 9 derrotas, los mismos triunfos que Baskonia y UCAM Murcia, pero con mejor diferencial. Sus cifras hablan de un equipo dominante: 3.218 puntos a favor, 2.829 en contra y un +389, el mejor balance anotador-defensivo de los equipos que han alcanzado estas semifinales.

La superioridad taronja también se refleja en las estadísticas colectivas de la Liga Endesa. Valencia lidera el campeonato en valoración media, con 111,39 créditos, en puntos a favor, con 94,14 por partido, en rebotes, con 40,17, y en asistencias, con 20,50. Además, es uno de los equipos que más castiga desde el perímetro, con 11,56 triples anotados por encuentro, una amenaza que obliga a cualquier rival a defender durante los 24 segundos.

Joventut, la amenaza que no se rinde

El Asisa Joventut llega como sexto clasificado de la Liga Regular, con 22 victorias y 12 derrotas, 2.906 puntos a favor, 2.766 en contra y un diferencial de +140. Son números menos brillantes que los de Valencia, pero suficientes para retratar a un equipo competitivo, sólido y con una mezcla peligrosa de talento, oficio y atrevimiento.

Valencia Basket - Joventut, en el partido de la Copa del Rey de Baloncesto / Francisco Calabuig

La Penya no tiene el caudal ofensivo taronja, pero sí argumentos muy claros. En el acumulado de la temporada Liga Endesa, el equipo verdinegro promedia 85,3 puntos, 37,1 rebotes, 17,5 asistencias y 94,4 créditos de valoración. Su juego interior, con Ante Tomic y Simon Birgander, ofrece lectura, rebote y continuidad, mientras que el perímetro gana peso con Cameron Hunt, Ludde Hakanson y, sobre todo, Ricky Rubio.

Calendario, horarios y dónde ver el Valencia Basket-Joventut

Todos los horarios son peninsulares y están sujetos a posibles modificaciones, según el calendario oficial de la ACB. La eliminatoria se disputará al mejor de cinco partidos, con formato 2-2-1 y ventaja de campo para Valencia Basket.

Partido 2 Viernes 12 de junio 20:00 Valencia Basket - Asisa Joventut DAZN

Partido 3 Domingo 14 de junio 20:00 Asisa Joventut - Valencia Basket DAZN

Partido 4 Martes 16 de junio 20:00 Asisa Joventut - Valencia Basket DAZN

Partido 5 Jueves 18 de junio 20:00 Valencia Basket - Asisa Joventut DAZN

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La ACB recoge que DAZN emite todos los partidos de la Liga Endesa en directo y bajo demanda, y la propia competición ha promocionado el playoff completo a través de la plataforma.