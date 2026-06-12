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VII Volta a Peu Runners València: cortes de calles, restricciones de tráfico y lugar donde aparcar

Esta carrera es una de las cuatro pruebas del Circuito que cuenta con la homologación 5K de la Real Federación Española de Atletismo

La carrera despide el calendario hasta septiembre

La carrera despide el calendario hasta septiembre / Francisco Calabuig

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María Bas

València celebrará este domingo, 14 de junio, la VII Volta a Peu Runners, la que iba a ser la tercera cita del XXI Circuito Caixa Popular de carreras populares Ciutat de València, prevista para el pasado 15 de febrero, que tuvo que ser suspendida por alerta meteorológica, y que se convierte ahora en la última prueba del calendario antes del parón estival.

Desde el Servicio de Movilidad del Ayuntamiento se ha preparado un dispositivo especial de tráfico para garantizar la celebración de la prueba y la movilidad ciudadana, que implicará cortes al tráfico rodado por los barrios de Mestalla y de la Gran Vía.

El recorrido de la carrera

Con el fin de garantizar la seguridad de las personas participantes y para evitar incidentes por las condiciones climatológicas actuales, la organización ha decidido adelantar la salida de la prueba a las 8:30, media hora antes de la salida habitual de las pruebas del circuito. La cita deportiva tendrá lugar entre las 8:30 y las 9:50 horas, y se desarrollará por el siguiente recorrido: avenida d’Aragó, puente d’Aragó, Gran Vía Marqués del Túria hasta poco antes de llegar a la calle Russafa, regreso por el sentido contrario de la misma Gran Vía, avenida Jacinto Benavente hasta Mestre Racional, regreso por el sentido contrario de Jacinto Benavente, puente d’Aragó, plaza de Saragossa, avenida d’Aragó sentido Blasco Ibáñez hasta el final y, de nuevo, la avenida d’Aragó hasta la altura del estadio de Mestalla, donde está ubicada la meta.

Cortes de tráfico

Según las previsiones del dispositivo de tráfico, la avenida d’Aragó en dirección al centro de la ciudad, entre el estadio de Mestalla y la calle José Edmundo Casañ, permanecerá cerrada a la circulación de 6:00 a 12:00 horas para permitir el montaje de la zona de salida y meta, así como para que se puedan llevar a cabo las carreras infantiles de que también consta la convocatoria, que serán entre las 9:50 y las 10:45 horas.

Recorrido de la carrera y cortes de tráfico

Recorrido de la carrera y cortes de tráfico / L-EMV

Restricciones al estacionamiento

Asimismo, desde el sábado 13 a las 22:00 horas, y hasta el domingo 14 a las 12:00 horas, estará prohibido estacionar en la avenida d’Aragó (entre las calles Amadeu de Savoia y José Edmundo Casañ), en la calle Finlàndia (en la mediana central de separación de sentidos de la avenida d’Aragó), y en ambos lados de la calle Joan Reglà.

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