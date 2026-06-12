VII Volta a Peu Runners València: cortes de calles, restricciones de tráfico y lugar donde aparcar
Esta carrera es una de las cuatro pruebas del Circuito que cuenta con la homologación 5K de la Real Federación Española de Atletismo
València celebrará este domingo, 14 de junio, la VII Volta a Peu Runners, la que iba a ser la tercera cita del XXI Circuito Caixa Popular de carreras populares Ciutat de València, prevista para el pasado 15 de febrero, que tuvo que ser suspendida por alerta meteorológica, y que se convierte ahora en la última prueba del calendario antes del parón estival.
Desde el Servicio de Movilidad del Ayuntamiento se ha preparado un dispositivo especial de tráfico para garantizar la celebración de la prueba y la movilidad ciudadana, que implicará cortes al tráfico rodado por los barrios de Mestalla y de la Gran Vía.
El recorrido de la carrera
Con el fin de garantizar la seguridad de las personas participantes y para evitar incidentes por las condiciones climatológicas actuales, la organización ha decidido adelantar la salida de la prueba a las 8:30, media hora antes de la salida habitual de las pruebas del circuito. La cita deportiva tendrá lugar entre las 8:30 y las 9:50 horas, y se desarrollará por el siguiente recorrido: avenida d’Aragó, puente d’Aragó, Gran Vía Marqués del Túria hasta poco antes de llegar a la calle Russafa, regreso por el sentido contrario de la misma Gran Vía, avenida Jacinto Benavente hasta Mestre Racional, regreso por el sentido contrario de Jacinto Benavente, puente d’Aragó, plaza de Saragossa, avenida d’Aragó sentido Blasco Ibáñez hasta el final y, de nuevo, la avenida d’Aragó hasta la altura del estadio de Mestalla, donde está ubicada la meta.
Cortes de tráfico
Según las previsiones del dispositivo de tráfico, la avenida d’Aragó en dirección al centro de la ciudad, entre el estadio de Mestalla y la calle José Edmundo Casañ, permanecerá cerrada a la circulación de 6:00 a 12:00 horas para permitir el montaje de la zona de salida y meta, así como para que se puedan llevar a cabo las carreras infantiles de que también consta la convocatoria, que serán entre las 9:50 y las 10:45 horas.
Restricciones al estacionamiento
Asimismo, desde el sábado 13 a las 22:00 horas, y hasta el domingo 14 a las 12:00 horas, estará prohibido estacionar en la avenida d’Aragó (entre las calles Amadeu de Savoia y José Edmundo Casañ), en la calle Finlàndia (en la mediana central de separación de sentidos de la avenida d’Aragó), y en ambos lados de la calle Joan Reglà.
En cuanto a las afecciones en el transporte urbano de la EMT, la compañía municipal ha planificado desvíos en 18 líneas. Las nuevas rutas planificadas podrán consultarse en la sección "Última Hora" de la web de la EMT, en la App y en redes sociales.
- El tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet prevé un vuelco meteorológico de cara al fin de semana
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo las protestas y manifestación de hoy
- Última hora del estado de salud de Jorge Bellver: en estado muy grave tras ser operado de un ictus
- El valenciano José Luis Sastre dirigirá ‘Hora 25’ tras la salida de Àngels Barceló y el salto de Aimar Bretos a ‘Hoy por Hoy’
- El futuro bulevar García Lorca tendrá dos carriles para coches y uno para transporte público
- Mazón, a los consellers la mañana de la dana: 'Inundad de datos los medios, desprende sensación de estar alerta que te cagas y tranquiliza a la gente
- La gigafactoría de Volkswagen atrae la inversión hotelera con dos grandes proyectos que sumarán 300 habitaciones
- Sospechoso accidente en la AP-7 entre Ondara y Benissa: el conductor de uno de los coches escapa a la carrera por los bancales