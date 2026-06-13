Álvaro Cárdenas: "Venía para echar una mano en los entrenamientos, no me esperaba jugar los playoff"

Álvaro Cárdenas ha caído de pie en Valencia Basket. El base granadino sigue acumulando minutos, cada vez de más calidad y siendo diferencial en pista para el equipo. Este viernes ante Joventut (90-76) volvió a ser decisivo con acciones ganadoras tanto en ataque como en defensa.

Tras el choque atendió a la prensa y habló de lo que está viviendo desde su llegada a Valencia: "No me esperaba esto, venía para echar una mano en los entrenamientos, me mencionaron debutar pero no me esperaba jugar en playoff, siempre intento ayudar al equipo en lo que pueda".

Álvaro Cárdenas, ovacionado por la afición camino al banquillo en el segundo partido de la semifinal. / M. A. Polo / Valencia Basket

La afición, entregada a él

"Intento abstraerme de lo que pueda opinar la gente y me intento enfocar en lo que está en frente de mí, ayduar al equipo y dejarlo todo en la pista, eso a la afición le gusta". El Roig Arena le ha despedido hoy con gritos de "MVP": "Estaba enfadado por hacer la quinta falta, pero se agradece mucho que la afición me reciba con los brazos abiertos"

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Sobre el equipo

"He seguido al equipo todo el año, siempre con la mentalidad de estar aquí, intentando mejorar lo que hace el equipo, el crédito se lo llevan los entrenadores y jugadores que me están ayudando", concluyó el granadino.