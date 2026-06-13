LIGA ENDESA
Álvaro Cárdenas: "Venía para echar una mano en los entrenamientos, no me esperaba jugar los playoff"
El base granadino volvió a jugar un gran partido ante Joventut, siendo diferencial tanto en ataque como en defensa
Rafa Jarque
Álvaro Cárdenas ha caído de pie en Valencia Basket. El base granadino sigue acumulando minutos, cada vez de más calidad y siendo diferencial en pista para el equipo. Este viernes ante Joventut (90-76) volvió a ser decisivo con acciones ganadoras tanto en ataque como en defensa.
Tras el choque atendió a la prensa y habló de lo que está viviendo desde su llegada a Valencia: "No me esperaba esto, venía para echar una mano en los entrenamientos, me mencionaron debutar pero no me esperaba jugar en playoff, siempre intento ayudar al equipo en lo que pueda".
La afición, entregada a él
"Intento abstraerme de lo que pueda opinar la gente y me intento enfocar en lo que está en frente de mí, ayduar al equipo y dejarlo todo en la pista, eso a la afición le gusta". El Roig Arena le ha despedido hoy con gritos de "MVP": "Estaba enfadado por hacer la quinta falta, pero se agradece mucho que la afición me reciba con los brazos abiertos"
Sobre el equipo
"He seguido al equipo todo el año, siempre con la mentalidad de estar aquí, intentando mejorar lo que hace el equipo, el crédito se lo llevan los entrenadores y jugadores que me están ayudando", concluyó el granadino.
Suscríbete para seguir leyendo
- El valenciano José Luis Sastre dirigirá ‘Hora 25’ tras la salida de Àngels Barceló y el salto de Aimar Bretos a ‘Hoy por Hoy’
- La Guardia Civil concluye que el teniente coronel que gestionaba sus finanzas en Valencia adjudicó obras con sobrecostes de hasta el 348 % para enriquecerse
- Qué día y a qué hora se sabrán las notas de las PAU de 2026
- Mercadona pone en marcha su primera colmena semiautomatizada
- Publicado el calendario escolar 2026-2027 de la Comunitat Valenciana: el curso empezará el 9 de septiembre y acabará el 18 de junio
- Guillem, el mejor alumno de las PAU en la UPV que estudiará Filosofía: “Las humanidades hacen que merezca la pena vivir la vida”
- Sumacàrcer prohíbe aparcar en todo el pueblo a los forasteros en su lucha contra la masificación en el río
- Última hora del estado de salud de Jorge Bellver: permanece muy grave tras una segunda operación