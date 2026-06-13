David Raya no se resigna a la suplencia con España: "Quiero hacerle la vida imposible a De la Fuente"

David Raya ha sido una de las grandes sensaciones de la Premier League con el Arsenal. Se ha ganado a pulso figurar en la relación de 26 convocados para el Mundial del 2026, si bien le espera el rol de segundo portero a la sombra de Unai Simón.

El meta catalán señaló que "el grupo está feliz, con ilusión de empezar en 48 horas, con ganas de empezar y a por todas, intentar ganar el primer partido, que es muy importante".

En cuanto al debate de la portería afirmó que "es algo que vivimos con naturalidad, normalidad, con compañerismo, con competencia, hacerle la vida difícil al míster. A quién le toque jugar lo va a hacer lo mejor que puede, los que se queden fuera, ayudar desde el banquillo, como hemos hecho siempre".

La broma de Cucurella

Sobre la broma de Cucurella de tatuarse la cara de Luis de la Fuente, Raya afirmó que "si cae la segunda estrella, pensaré en lo que pudo hacer, Cucu nos ha metido en un pequeño lío (sonríe) y seguro que él se lo haría".

Volviendo a la portería, Raya entiende que "la competencia nos hace mejores, tenemos una gran selección, hay grandes porteros, los que estamos aquí y los que no han venido. En España hay auténticos porterazos".

Raya habló sobre el favoritismo y no rehuyó la cuestión porque "ganamos la Eurocopa", pero recordó que "hay otros grandes equipos", si bien confía en que "con este favoritismo podemos salir como campeones del mundo".

"La portería está en muy buenas manos, juegue quien juegue, Unai ha dado un nivel altísimo, que nos ha dado estos títulos, las críticas van por buscar el titular o el debate, la competencia es muy buena", insistió.

Raya entiende que "los medios pongan el debate en los jugadores que actúan en la Liga española, yo lo vivo con naturalidad y lo más importante es representar a mi país. Quiero hacerle la vida imposible al míster para elegir el lunes".

Elogios a Joan Garcia

El portero también se refirió a Joan Garcia, de quien comentó que "desde que coincidí con él en marzo, la relación es espectacular, es una persona que siempre está sonriendo, con ganas de trabajar, es muy completo en todas las áreas, es un lujo jugar con él, ha hecho una temporada increíble, sin él, el Barça no habría ganado la Liga tan fácil".

"Nunca se me pasó por la cabeza jugar con Inglaterra, siempre he querido representar a España, no lo sentiría, me sentiría un extraño, siempre me he sentido español y será siempre así", dijo sobre la opción que tuvo de representar a la selección inglesa.

De Luis de la Fuente dijo que le hace "sentir valorado y querido" y que "vivir en España hace que tengamos tan buenos porteros, las academias son increíbles, es un lujo contar con las escuelas que hay en nuestro país, hay que sacarle mucho fruto a esto".