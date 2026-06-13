Día decisivo en València: dos finales de máximo nivel en el Premier Padel

El Premier Padel Valencia encara su día grande con una jornada que reúne a las mejores parejas del cuadro femenino y masculino en una final que promete ser un escaparate del máximo nivel del pádel mundial. La cita arrancará este domingo a las 14:00 horas con el desenlace del cuadro femenino, seguido por la esperadísima final masculina prevista, en principio, para las 16:00 horas, donde los dos primeros cabezas de serie del torneo medirán fuerzas por el título.

Montesinos

Premier Padel Valencia se ha convertido en una de las paradas más exigentes del calendario, y las semifinales ya dejaron claro el nivel competitivo de esta edición, con remontadas, partidos largos y actuaciones individuales de altísimo nivel que han desembocado en dos finales de auténtico lujo.

Sánchez y Ústero sorprenden a las número uno y buscan la gloria en Valencia

La gran sorpresa del cuadro femenino llegó con la victoria de la pareja española formada por Alejandra Sánchez Fallada y Andrea Ustero Prieto, que lograron un triunfo de enorme mérito ante las favoritas, las número uno, Gemma Triay Pons y Delfina Brea Senesi, en un duelo de 2 horas y 39 minutos resuelto por 7-5, 2-6 y 6-4.

El partido fue una montaña rusa de sensaciones en la que las españolas supieron resistir la reacción de sus rivales tras ceder el segundo set. Su capacidad para sostener la presión en el tramo decisivo del tercer parcial fue determinante para sellar un pase a la final que refuerza su proyección dentro del circuito y confirma su crecimiento competitivo en escenarios de máxima exigencia.

Fernández y Araújo, solidez y control para alcanzar la final femenina

En la otra semifinal, la pareja formada por Claudia Fernández Sánchez y la portuguesa Sofia Araújo firmó un encuentro mucho más controlado ante Marta Ortega Gallego y Martita Calvo, imponiéndose por un claro 6-3 y 6-2 en apenas 1 hora y 42 minutos.

Claudia Fernández Sánchez y la portuguesa Sofia Araújo / Premier Padel Valencia

Su victoria se construyó desde la consistencia táctica y la regularidad en los intercambios largos, minimizando errores y aprovechando cada oportunidad de break. Esta solidez les permite llegar a la final con confianza y con la sensación de haber encontrado un patrón de juego muy fiable en pista rápida.

Coello y Tapia imponen su ley: potencia y dominio absoluto rumbo a la final

La final masculina enfrentará a las dos parejas más dominantes del circuito, con especial atención a la actuación de Arturo Coello y Agustín Tapia, que llegan tras una semifinal prácticamente impecable ante Mike Yanguas y Franco Stupaczuk, resuelta con un contundente doble 6-2 en apenas 63 minutos.

Arturo Coello y Agustín Tapia / Premier Padel Valencia

El nivel mostrado por Coello y Tapia volvió a evidenciar su superioridad en momentos clave, con una combinación de potencia, velocidad de bola y lectura táctica que dejó sin respuesta a sus rivales. Su camino a la final refuerza su condición de favoritos en cualquier torneo en el que compiten.

Galán y Chingotto: resistencia, remontada y ambición de título

En el otro lado del cuadro, Alejandro Galán y Federico Chingotto demostraron su capacidad de sufrimiento y adaptación en una semifinal durísima ante Juan Lebrón y Leo Augsburger, en la que comenzaron perdiendo el primer set antes de reaccionar para cerrar el partido por 4-6, 6-3 y 6-4 en casi dos horas.

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La pareja hispano-argentina supo ajustar su estrategia tras un inicio complicado, elevando la intensidad en defensa y encontrando mejores decisiones en ataque. Su capacidad de reacción les permite llegar a la final con confianza renovada y con la sensación de haber superado una auténtica prueba de fuego antes del gran duelo por el título.