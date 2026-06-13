Suiza - Catar: Comienza la dura competencia para Eray Cömert

El Mundial 2026 comienza para Suiza este sábado con su enfrentamiento ante Catar, un partido que tendrá un especial interés para el valencianismo por la presencia de Eray Cömert. El central es el único futbolista del Valencia CF que participa en la cita mundialista y afronta un verano decisivo tanto por su futuro deportivo como por su situación contractual.

La selección helvética llega al debut como favorita sobre el papel gracias a su solidez competitiva y a una trayectoria que le ha permitido alcanzar los octavos de final en las tres últimas ediciones del torneo. Sin embargo, todo apunta a que Cömert tendrá que esperar su momento desde el banquillo en el estreno frente al conjunto dirigido por Julen Lopetegui.

Un final de temporada para reivindicarse

La presencia de Cömert en el Mundial supone el cierre a una campaña en la que logró recuperar protagonismo en Mestalla. El internacional suizo ganó peso en los planes de Carlos Corberán durante la segunda vuelta del campeonato, participando con regularidad en una defensa que mejoró notablemente sus prestaciones en el tramo decisivo de la temporada.

Después de atravesar diferentes etapas desde su llegada al Valencia, el zaguero encontró continuidad en los últimos meses del curso, algo que también le permitió mantenerse en el radar de Murat Yakin para la convocatoria mundialista.

Suiza, favorita; Cömert, pendiente de su oportunidad

No obstante, la competencia en la zaga suiza es elevada. Futbolistas consolidados como Manuel Akanji o Nico Elvedi parten con ventaja en la rotación defensiva, por lo que el papel de Cömert en el arranque del torneo apunta a ser secundario.

En ese escalafón también aparece el joven Aurèle Amenda, defensor del Eintracht Frankfurt, por el que el Valencia CF mostró interés en el pasado mercado invernal. Finalmente, el club de Mestalla optó por incorporar a Unai Núñez para reforzar la zaga y paliar las carencias defensivas del equipo durante la temporada.

El Valencia CF ha intentado la cesión del suizo Amenda / SD

Aun así, la exigencia de una competición corta y la acumulación de partidos pueden abrirle la puerta a minutos a medida que avance la fase de grupos. Suiza confía en repetir su habitual fiabilidad en los grandes torneos y comenzar con buen pie frente a una Catar que busca la primera victoria mundialista de su historia.

Un escaparate antes de resolver su futuro

Más allá del rendimiento deportivo, el Mundial también adquiere una relevancia especial para el defensa valencianista por su situación contractual. Cömert finaliza su vinculación con el Valencia el próximo 30 de junio, por lo que su participación en el torneo coincide con semanas clave para definir su futuro.

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El defensa suizo del Valencia Eray Cömert / EFE

Aunque no se espera que tenga un protagonismo destacado en el estreno ante Catar, cualquier oportunidad en una competición de máxima repercusión internacional puede servir para reforzar su posición de cara al mercado estival. Mientras tanto, el central suizo representa en solitario al Valencia CF en el mayor escaparate del fútbol mundial.