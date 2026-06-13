La historia por la que Isco se marchó del Valencia: "¿Qué prefieres, que juege Isco o ir a la Champions?

El fútbol, en ocasiones, de tan sencillo que parece se vuelve complicado. La carrera de un futbolista en el club depende de variables que pueden provocar que triunfe en ese equipo o que se marche y desarrolle su fulgurante carrera con otra (s) camiseta. Uno de esos casos en la época más reciente del Valencia CF es el de Isco Alarcón, mediapunta pulido en la cantera de Mestalla pero que se marchó al Málaga, previo pago de su cláusula de rescisión.

La irrupción del jugador del Arroyo de la Miel con el Valencia se remonta a 2010. Aquella plantilla entrenada por Unai Emery contaba con futbolistas como Mata, Joaquín, Soldado, Banega o Aduriz. En una eliminatoria de la Copa del Rey ante el Logroñés, el técnico vasco hizo debutar en el partido de vuelta en Mestalla a los canteranos Paco Alcácer e Isco Alarcón. El malagueño dio un auténtico recital sobre el terreno de juego, anotó dos de los goles de la victoria y uno de ellos fue de una plasticidad total sorteando futbolistas en la frontal antes de batir al portero. El valencianismo, muy dado al enamoramiento rápido, veía al nuevo Silva sobre el que pivotaría su proyecto para varios años. Pero Emery no le dio bola y el canterano se marchó ese mismo verano en dirección al Málaga.

La conversación Llorente-Emery

Pero, ¿porqué Emery no dio continuidad a Isco? Los argumentos los revelaba esta semana Salvador Gomar, presidente de la Federación de Fútbol de la C. Valenciana, en el programa deportivo La Comarcal. Durante su intervención recordando al filial valencianista de aquella temporada, donde media docena de jugadores acabaron jugando en Primera División, Gomar hizo pública una conversación que en aquel momento tuvieron Manuel Llorente, presidente del Valencia, y el propio Emery. Según Gomar, Llorente pidió a Emery que pusiera a Isco, porque "lo está pidiendo todo el mundo", explicaba el presidente de la FFCV.

Noticias relacionadas

En cambio, Emery lo tenía claro: "Manolo, tú me renuevas si me clasifico para la Champions, no? Entonces, ¿Qué quieres? ¿Que juegue Isco o clasificarse para la Champions? Entonces déjame que haga yo el equipo. Isco será muy bueno, pero ahora yo necesito que el equipo se clasifique para la champions", relataba Salva Gomar recordando aquella conversación entre entrenador y presidente del Valencia. El resto ya es historia. Isco fichó por el Málaga y de ahí al R. Madrid.