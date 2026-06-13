El Nou Mestalla avanza con el montaje de los cables que sostendrán la cubierta

El Nou Mestalla entra en una de sus fases más decisivas desde que las obras se reanudaron en enero de 2025. El proyecto del futuro estadio del Valencia CF ha iniciado ya el proceso de instalación de los cables que sostendrán su gran cubierta, un hito técnico que marca el paso de la estructura vertical a la configuración del “anillo” superior que definirá la imagen definitiva del recinto. Este avance supone el inicio definitivo de la fase de cubierta, una de las más complejas de toda la obra y la que permitirá en los próximos meses cubrir los más de 70.000 asientos del estadio.

El arranque de los trabajos en la cubierta llega después de meses de consolidación de la estructura principal. La obra completó hace unos días la instalación los 50 pilares de acero y el anillo de compresión, piezas clave que actúan como soporte de la futura cubierta tensada. Dicho proceso fue califcado por el propio club como un “hito clave” con la finalización del anillo de compresión y la instalación de los grandes pilares de acero que sostendrán el conjunto de la cubierta.

Juanma Romero

Una vez completada la base estructural, las obras han entrado en la fase de montaje de los cables del anillo de tracción y de los cables radiales, que serán los encargados de tensar la cubierta y distribuir su carga Se trata de auténticas “venas de acero” fabricadas por Pfeifer Structures, una prestigiosa empresa alemana con sede en Memmingen, al sur del país, y una dilatada trayectoria en grandes infraestructuras deportivas. No es una recién llegada al fútbol de élite: su sello ya está presente en estadios de referencia como San Mamés, el Volksparkstadion del Hamburger SV o la MHPArena del VfB Stuttgart.

Para el Nou Mestalla, Pfeifer está produciendo distintos tipos de cables fundamentales para la estabilidad y resistencia de la cubierta. Por un lado, los cables de arrostramiento, encargados de rigidizar la estructura de los pilares; por otro, los del anillo de tensión, que conforma la parte interior de la estructura metálica; y, finalmente, los cables radiales, que conectan dicho anillo de tensión con el anillo de compresión exterior. Piezas clave que serán instaladas en los próximos meses y que marcarán un antes y un después en la silueta del estadio. En paralelo a todos los trabajos referentes a la cubierta, se están desarrollando trabajos complementarios en fachada, torres de escaleras y zonas interiores.

Así avanzan las obras en el Nou Mestalla / L-EMV

Cronología reciente de un proyecto en aceleración (2025–2026)

El ritmo actual del Nou Mestalla contrasta con su larga parálisis anterior y se apoya en una planificación escalonada que ha sido detallada por distintas informaciones de EFE y medios especializados durante el último año:

Enero de 2025 : se reanudan oficialmente las obras tras más de una década de paralización.

: se reanudan oficialmente las obras tras más de una década de paralización. Durante 2025 : se ejecuta la estructura principal del estadio y se inicia la colocación progresiva de pilares.

: se ejecuta la estructura principal del estadio y se inicia la colocación progresiva de pilares. Finales de 2025 e inicio de 2026 : se culmina la instalación de los 50 pilares que sostendrán la cubierta.

: se culmina la instalación de los 50 pilares que sostendrán la cubierta. Primavera de 2026 : se completa el anillo de compresión y se preparan los sistemas de apoyo para los cables.

: se completa el anillo de compresión y se preparan los sistemas de apoyo para los cables. Junio de 2026: el Valencia CF confirma el inicio de la fase de instalación de cables de la cubierta, tras la finalización de los elementos auxiliares.

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Este calendario encaja con la hoja de ruta oficial que sitúa la finalización del estadio para el verano de 2027, con la intención de que el equipo pueda estrenarlo de cara a la temporada 2027-28.