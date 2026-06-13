El 'once' de jugadores nacidos en España que compite en el Mundial 2026 con otro país

En una cita en la que pocas selecciones cuentan con todos sus jugadores nacidos en territorio nacional, el combinado de Luis de la Fuente apenas tiene a Aymeric Laporte como excepción. Nacido en Francia, como Le Normand, el central del Atlético de Madrid se quedó fuera a última hora. Al igual que Huijsen del Real Madrid, que juega con España pero nació en Amsterdam en 2005. De esta manera, el actual central del Athletic es el único que representa los colores de España a pesar de haber nacido en Francia. La gran duda es, ¿cuántos jugadores nacidos en España disputan la cita de México, Estados Unidos y Canadá con otra camiseta?

España tiene 'presencia' en seis países que disputan el Mundial 2026 más allá lógicamente de su propia selección. No son tantos casos como en el caso de Francia, que tiene muchísimos casos tanto de países como de número de jugadores, Alemania, también con buena presencia en la cita de este verano, o Países Bajos, que solo con Curazao ya dobla el número de españoles, además de contar con presencia en países como Marruecos, Argelia o Turquía. En definitiva, el Mundial es cada vez más global y raro es el caso de países que cuentan con todos sus seleccionados como nacidos dentro de sus fronteras. Ese es el caso de una de las selecciones que ya ha debutado, República Checa, quien además también cuenta con un cuerpo técnico nacido íntegramente en su propio país.

Marruecos cuenta con hasta seis nacidos en España

Una de las selecciones sorpresa en los últimos mundiales, Marruecos ha demostrado de sobra que tiene talento y que va a más. Además de los conocidos Amrabat (que ha disfrutado en el Betis), Aguerd (que se ha quedado fuera por lesión pero estuvo en la Real Sociedad), Ounahi (descendido con el Girona), los leones del Atlas cuentan con un buen número de jugadores conocidos en nuestras fronteras. El primero de ellos está en la portería. Munir Mohamadi es uno de los porteros que ha llamado Mohamed Ouahbi (seleccionador tras el adiós de Regragui). Nacido en Melilla, pasó por Numancia o Málaga entre otros.

Achraf Hakimi es seguramente el más conocido. Campeón de la Champions con el PSG y uno de los mejores jugadores del mundo en su posición, el excanterano del Real Madrid es uno de los futbolistas más importantes en el combinado africano. También Brahim Díaz, quien tras ver que Luis de la Fuente no contaba con él en la absoluta optó por aceptar la llamada del combinado de Marruecos, con el que fue protagonista tras fallar el penalti a lo panenka que le hizo perder ante Senegal la última Copa África (luego fue concedida en los despachos a Marruecos). Mientras, los otros dos nacidos en España son Ismail Saibari, un centrocampista de recorrido, muy físico y que ha compartido vestuario con Yarek en el PSV Eindhoven. Nació en Terrasa en 2001 y puede ser uno de los nombres de este Mundial, donde seguro que puede ver portería y demostrar esa capacidad de llegada que le ha convertido en uno de los nombres a seguir. Otro de los viejos conocidos del fútbol español, y que rindió muy bien en el Betis, es Chadi Riad. Central del Crystal Palace, nacido en Palma y que ha demostrado tener mucho nivel. Por último está Ayoube Amaimouni, quien a sus 21 años está en el Eintracht de Frankfurt, en el que no es indiscutible pero si asoma como una promesa.

Iñaki Williams, con las 'Estrellas Negras'

Ghana se perdió el Mundial de 2018 pero es una habitual desde 2006. Octavos en la cita de Alemania, cuartos en 2010 en Sudáfrica y Fase de grupos en 2014 y 2022. En el recuerdo esa edición de 2010 con la mano de Luis Suárez y el fallo del penalti de Asamoah Gyan con jugadores como Muntari y Boateng en plantilla. Desde entonces todavía se siente esa presión de rendir como entonces, pero Ghana se ha quedado a medio camino. Por eso este 2026 esperan dar un salto y además cuentan en plantilla con futbolistas como Semenyo, Sulemana o Nuamah entre otros. Y ahí estará Iñaki Williams, nacido en Bilbao en 1994 y uno de los habituales desde hace años en las Estrellas Negras.

Carlos Queiroz, un histórico de los banquillos, vuelve a confiar en el atacante del cuadro vasco, que aterriza en el Mundial con el objetivo de sumar en un combinado que no tiene un grupo nada sencillo con Inglaterra, Croacia y Panamá.

Fidalgo y su elección por México

Álvaro Fidalgo es uno de esos nombres que desde hace muchos años suena en el fútbol español. Canterano del Madrid, con buen pie, buen giro en el centro del campo y también sacrificado en el trabajo colectivo. En la Comunitat se le pudo disfrutar en el Castellón, donde dejó buenas muestras de su talento, y desde donde dio el salto posterior a el Club América de México, uno de los grandes del país.

A pesar de haber nacido en Oviedo, Fidalgo podía vestir la camiseta de la selección de México después de haber estado más de cinco años en el país y obtener así todos los documentos necesarios para vestir por el Tricolor. Debutó contra Sudáfrica, de titular y además rindiendo a un nivel altísimo.

Arévalo, de Cantabria a Quito

Jeremy Alberto Arévalo Mera. El delantero nacido en España e internacional por Ecuador es sin duda uno de los grandes talentos del combinado ecuatoriano. Con 21 años, cumplidos ya en este 2026, este atacante de generación de 2005 nacido en Cantabria pero de padres ecuatorianos ha demostrado que todavía le queda mucho talento por demostrar. Canterano del Racing de Santander, el futbolista fue visto por el Stuttgart y el conjunto alemán no dudo en apostar por un futbolista que solo con ocho titularidades en Segunda División fue capaz de marcar ocho goles con el Racing y poner la alfombra roja al ascenso a la máxima categoría.

Se marchó de El Sardinero en enero para recalar en el Stuttgart, con el que empezó en el filial, pero ya ha jugado hasta siete duelos en Bundesliga (repartidos eso sí en solo 32 minutos, logrando una asistencia). Seguro que es uno de los nombres que darán que hablar en el futuro y sobre el que España, que lo disfrutó en alguna categoría inferior, ya no tiene el control.

Nico Paz, uno de los elegidos

Si el nombre de Fidalgo era conocido para el público general hace unos años, el de Nico Paz es todo un fenómeno en las últimas temporadas. Un talento generacional, capaz de dar el salto a la élite sin que parezca un debutante y uno de los mejores futbolistas de la Serie A en el último curso. Con personalidad, con último pase, con gol, con zancada y capaz de hacer jugar él solo a todo un ataque. Comparaciones al margen, que además en ocasiones generan más presión, Nico Paz jugará con Argentina el Mundial y seguro que dejará buena muestra de su talento.

Nació en Santa Cruz de Tenerife cuando su padre, Pablo Paz, jugaba para el Tenerife y podía elegir cualquiera de las dos selecciones. Argentina estuvo más rápida y él, lejos de esperar una oportunidad en el Madrid, aceptó la oferta del Como en la 2024/25, ya en Primera División. En su primer año hizo 6 goles y dio 9 asistencias en Serie A y este año se ha quedado a las puertas de los 20 goles generados con 12 tantos y 7 pases de gol. En definitiva, un adolescente ya 'maduro' y con un talento como para estar muy pendientes de su presente... y de su futuro.

El 'charrúa' de Rodrigo Zalazar

Uruguay tiene mucho talento en todas sus líneas y la historia de los mundiales pesa sobre unas generaciones que en algunos casos han quedado lejos de las expectativas. Eso sí, Uruguay huele a selección grande e histórica. La primera anfitriona, la primera campeona y la encargada de escribir uno de los capítulos más recordados de la historia del fútbol: el maracanazo.

En esa selección que todavía recita nombres como los de Forlán y su torneo de 2010 o el de Luis Suárez, que no estará presente en esta cita, aparece un futbolista nacido en Albacete el 12 de agosto de 1999. A las puertas de los 27 años, Rodrigo Zalazar recibe el premio a su temporadón en el Braga con 16 tantos en liga.

Noticias relacionadas

El periodista Jaime Macías dio la lista completa de futbolistas, que no está actualizada con los últimos cambios tras lesión, pero sí está casi completa y detalla selección por selección cuántos nacionalizados tiene en su lista.