Ciclismo
Paula Blasi se corona como reina del Tourmalet
La ciclista catalana conquista en solitario la montaña pirenaica más emblemática y gana en Bagnères de Bigorre con dos minutos de ventaja la segunda etapa del Tour Femenino de los Pirineos que finaliza este domingo
El ciclismo es un deporte hermoso y con corredoras como Paula Blasi se engrandece a pasos agigantados, de una forma tan magnífica como este glorioso Tourmalet que Paula Blasi coronó este sábado en solitario para subir un peldaño más, en el mejor escenario, para reivindicarse como la estrella ciclista que ya es. Qué nadie tenga dudas. En Esplugues de Llobregat nació hace 23 años una corredora que marcará historia y que no hace otra cosa que escribir hazañas desde que el domingo 19 de abril ganó la Amstel Gold Race.
Ya es la reina de la montaña más emblemática que se puede coronar montada sobre una bici, el Tourmalet, escenario de gestas escritas por Miguel Induráin, Alberto Contador, Pedro Delgado y Federico Bahamontes, como históricos ciclistas que un día destacaron a lo grande en el Tour, la prueba que ya en agosto espera a Blasi con los brazos abiertos. Antes, el próximo fin de semana, el sábado que viene en La Molina -merecerá la pena el desplazamiento-, se lanzará a la conquista de la Volta.
En el sur de Francia se disputa desde el viernes el Tour femenino de los Pirineos adonde se apuntó Blasi como abanderada del UAE, el mismo equipo con el que espera ganar Tadej Pogacar la quinta ronda francesa que comienza el 4 de julio en Barcelona.
Superó el viernes una etapa de trámite, sin más historia que un esprint masivo porque sabía que la suerte de la prueba francesa se jugaba nada más ni nada menos que en el Tourmalet, punto de magia que la aguardaba para elegirla en reina del ‘monumento’ de los Pirineos.
Se ascendía por la vertiente de Barèges y se descendía por La Mongie. Blasi atacó para coronar en solitario con más de minuto y medio sobre todas las rivales. Ella contra el Tourmalet para que la montaña la catalogase como otra elegida en un lugar mágico, increíble, donde cualquier cicloturista debe ascender por lo menos una vez en la vida.
Blasi llegó a Bagnères de Bigorre donde finalizaba la segunda etapa con una ventaja de 1.59 minutos sobre el resto de las contrincantes. Es verdad que faltaban algunas de las mejores corredoras, pero qué más da, el escenario era el que era y la catalana no fallo para dejar el Tour femenino de los Pirineos listo para sentencia.
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