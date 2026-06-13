El "viaje divino" de Curazao, el país más pequeño de la historia del Mundial

"Es un gran sueño que se ha hecho realidad. Es un viaje divino", acentúa Gilbert Martina (1971), el presidente de la Federación de Fútbol de Curazao, desde Estados Unidos. El país, antigua colonia neerlandesa, debuta este domingo (19.00 horas) en un Mundial y entrará en los libros de la historia de la competición como el más pequeño de siempre en territorio y en población: 444 kilómetros cuadrados, ocho veces menos que la isla de Mallorca, y 150.000 habitantes. El estreno es contra Alemania, un país de 80 millones de personas que ha sido cuatro veces campeón del mundo y que tiene 50 ciudades con más población que Curazao.

Pocos días antes del Mundial de 2022, Martina compartió en Instagram una foto de la convocatoria de Brasil con el siguiente texto: "Fan de Brasil para toda la vida". La pasión por la selección carioca venía de su padre y de su tío. Siempre le hablaban de Pelé. "Mi primer Mundial fue el de España, en 1982. Recuerdo a Zico y Éder. Brasil perdió en cuartos contra Italia", dice el presidente del fútbol de Curazao. Le puso Jairzinho a uno de sus hijos.

Clasificación histórica

Antes los niños y los adultos del país tenían que elegir a qué país animar durante el Mundial. Ahora ya no. El país logró el billete a Canadá, Estados Unidos y México en noviembre, con un empate en Jamaica en la última jornada. El duelo era una final porque Jamaica tenía solo un punto menos y el árbitro pitó un penalti para el rival en el minuto 94 que congeló la sangre de todo Curazao, pero el VAR evitó la pena máxima.

"Hemos entrado en el libro Guinness como la nación más pequeña de toda la historia de la Copa del Mundo, pero todo esto también significa mucha presión y mucha responsabilidad. La federación es muy pequeña: de nueve a once personas. Es mucha presión y mucho trabajo, pero ha valido la pena", sonríe Martina. Dice que son días de muchas llamadas, de gestiones y de pagos: "El mundo continúa".

La federación es muy pequeña: de nueve a once personas. Es mucha presión y mucho trabajo, pero ha valido la pena Gilbert Martina — Presidente de la federación de fútbol de Curazao

El país nació en 2010, tras la disolución de las Antillas Holandesas. Forma parte del Reino de los Países Bajos y sus habitantes tienen pasaporte neerlandés. Todos los futbolistas convocados nacieron en los Países Bajos excepto uno y más de la mitad jugaron con las selecciones inferiores neerlandesas. Después se han decantado por un equipo que ofrece un camino más corto hacia el fútbol internacional de élite y por el país de sus raíces, de sus padres o sus abuelos. En la última década, todos los seleccionadores nacieron en Holanda excepto uno. Dick Advocaat es el actual entrenador del equipo y se convertirá en el técnico más veterano de la historia del Mundial con 78 años.

Dick Advocaat, seleccionador de Curazao. / PIETER STAM DE JONGE / EFE

Los rivales: Alemania, Ecuador y Costa de Marfil

"La ambición del seleccionador, del equipo y de la federación es ser uno de los mejores terceros de la fase de grupos y pasar a la segunda ronda. Respetamos mucho a nuestros rivales porque sabemos que son todos muy fuertes, pero el objetivo es dar nuestra mejor versión e intentar arañar puntos en los tres partidos de la fase de grupos", concluye. El equipo se enfrentará a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil en la fase de grupos.

Frenly Servania (1988), jugador del Jong Colombia, uno de los grandes equipos de la primera división de Curazao, certifica que en el país solo se habla de la selección y del Mundial: "Es algo histórico. Es algo imposible de creer y de imaginar".

En Curazao el fútbol es una pasión. No es profesional: los jugadores de la liga local tenemos nuestro trabajo Frenly Servania — Futbolista de Curazao

Atiende la llamada de EL PERIÓDICO a las 7.00 de la mañana de Curazao, justo antes de comenzar su día como técnico de aires acondicionados. "En Curazao el fútbol es una pasión. No es profesional: los jugadores de la liga local tenemos nuestro trabajo. Algunos jugadores tienen contrato, pero no se ganan la vida con el fútbol. Tienes que trabajar para ganarte la vida", explica. En su caso, no tienen sueldo como futbolistas. Solo primas. 35 florines en caso de victoria y la mitad en caso de empate. Siete florines por entrenamiento. Serían 17, 8 y 3,5 euros. Entrenan dos o tres veces por semana. El deporte principal del país era el béisbol, pero el fútbol ya le discute su hegemonía.

Alineación de Curaçao en un reciente amistoso contra Escocia. / Europa Press

Servania llegó a jugar ocho encuentros con la selección. Debutó en 2011. "Era muy diferente porque todo era mucho más precario y porque la mayoría éramos nacidos en Curazao y solo venían un par de Holanda. Ahora todos los muchachos son de Holanda. Entonces el nivel era un poquito más bajo", reconoce. En ese momento la selección ocupaba el escalón número 178 del ranking FIFA. Ahora está en el 82.

Una ventana al mundo para el país

La clasificación para el Mundial es un éxito que trasciende lo deportivo y llega hasta el "marketing" y que ha acabado de "poner en el mapa del mundo" a un país cada día más popular como destino turístico. "Cuando yo era pequeño no era turístico. Ahora sí, por las playas", cuenta Servania, aficionado culé desde la distancia.

Proclama que la clasificación fue "una locura". Muchos lloraron. "La alegría fue tan grande que la mañana siguiente mucha gente no fue a trabajar". "Yo sí fui, pero fue un día tranquilo. Solo se hablaba del partido", matiza con una sonrisa.

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Servania sonríe feliz, listo para disfrutar el gran día de Curazao: "Mis cuatro abuelos murieron sin ver a su país en un Mundial. Yo podré decir siempre que he visto a mi país en un Mundial. Siento una emoción enorme. ¿Cuántos países mucho más grandes no han llegado a un Mundial todavía?".