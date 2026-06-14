Un colosal Jean Montero empuja al Valencia Basket hacia la final (75-87)

A la final por la vía rápida. El Valencia Basket no dio lugar a la sorpresa y derrotó al Joventut también en el tercer partido (75-87) , con 250 aficionados taronja en las gradas del Olímpic de Badalona y el FC Barcelona esperando ya en la gran final. Y todo en un partido que no empezó a decantarse del lado visitante hasta el final del tercer cuarto, pero en el que Jean Montero volvió a demostrar que es el jugador de esta Liga, con una nueva exhibición que le llevó hasta los 39 de valoración, al sumar 24 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias, 4 recuperaciones y 9 faltas recibidas. Un golpe sobre la mesa de un Valencia BC que busca la que sería su segunda Liga y que volverá a contar con el factor pista a favor, empezando la serie ante el Barça el próximo jueves en el Roig Arena.

Con las ausencias obligadas de los lesionados Josep Puerto, López-Arostegui y Nate Reuvers, Isaac Nogués fue el único descarte técnico de un Pedro Martínez que dejó a Badio de inicio en el banquillo y salió con Jean Montero, De Larrea, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Neal Sako. En el Joventut, Ricky, Hunt, Kraag, Parker y Ruzic formaban el quinteto inicial, con el primero de ellos abriendo el marcador con un tiro a media distancia.

Pese a la falta de acierto en ambos lados de la pista en los primeros minutos, Jean Montero empezaba a tomar el mando del partido asistiendo, reboteando, robando y anotando tres triples seguidores en poco más de cuatro minutos, sumando ya 13 de valoración y obligando a Dani Miret a parar el partido con 3-11.

Jaime Pradilla, en una acción del tercer partido de la semifinal de Liga Endesa. / acb Photo / Pol Puertas

Los cambios ayudaban a los locales a reaccionar, con Hanga recortando distancias con un mate y Birgander haciendo daño también bajo el aro en dos acciones consecutivas. Los dos estilos se medían con el Valencia BC buscando la línea de 6,75 una y otra vez ante un Joventut que apenas lanzaba cuatro triples en el primer cuarto, anotando solo uno de ellos. Pese a Montero, los porcentajes tampoco eran buenos en los visitantes en el tiro exterior (4 de 15) y los verdinegros lograban un parcial de 15-5 que les permitió ponerse por delante y tras un triple de Hakanson a 50 segundos de final del primer cuarto.

Pero como en tantas otras ocasiones, los de Pedro Martínez no conceden un respiro y en apenas unos segundos, Taylor y Sima, tras una gran asistencia de Montero sobre la bocina, permitieron recuperar el mando antes del inicio del segundo cuarto (18-20).

Segundas opciones con el rebote

Yankuba volvía a hacer daño bajo el aro en la vuelta a la pista, pero dos acciones de Jabari Parker y un triple de Kraag volvían a poner por delante a los locales (25-22). En un momento delicado, Montero volvía a tomar el mando, asistiendo a Sako para un mate y anotando un inverosímil 2+1 que devolvía una mínima ventaja.

Matt Costello, autor de 9 puntos y 6 rebotes ante el Joventut. / acb Photo / Pol Puertas

Badio estrenaba su casillero en respuesta un triple de Hunt que sumaba también sus primeros puntos desde el 6,75. El estadounidense volvía a anotar después, pero los taronja seguían haciendo daño desde el exterior en las manos de Key y Taylor, para abrir una pequeña brecha (30-37). Un parcial de 0-7 que devolvía de inmediato el Joventut con un 2+1 de Parker y un Ricky que lograba sumar desde la línea de tiros libres. Cárdenas, en una defensa, sobre el del Masnou, veía su tercera falta y debía irse al banquillo.

Ricky volvía a entrar a canasta para anotar, pero Costello sumaba desde el 4,60 y asistía a De Larrea para que el vallisoletano pusiera el 39-41 al final de la primera parte. Al paso por vestuarios, los taronja sumaban casi tanto rebotes ofensivos (11) como defensivos (12) y compensaban con ellos los bajos porcentajes de acierto en los triples (26%).

Parcial de 0-14

Montero volvía a monopolizar el ataque taronja, respondiendo con un triple a una primera canasta de Hunt. En el intercambio de canastas, sin embargo, ninguno lograba abrir brecha, con Montero y Pradilla aguantando el tirón de los locales, liderados por Kraag, con su acierto desde el tiro libre. Con 49-48, el dominicano recibió una técnico por una acción sobre Vives y aunque se fue al banquillo unos minutos, volvió aún más enchufado con un triple que se sumaba un parcial anterior de 0-11.

Los taronja parecían romper el partido con el acierto de Moore, Costello, Taylor y Badio, pero era Sako el que ponía el +12, la máxima diferencia del partido, antes de que Hunt redujera diferencias con un 2+1. El 55-64 al final del tercer período ponía a los taronja en un escenario perfecto para intentar sellar el pase a la final por la vía rápida, pero quedaban diez minutos en los que no cabía relajación alguna.

Con Montero y Taylor hasta el final

Y nada mejor para mantener la intensidad que darle de nuevo la pelota a un Montero enchufado. El dominicano, tras recibir de Badio, anotaba su sexto triple para devolver el +12 y echar un jarro de agua fría a las esperanzas de los locales. Y no solo anotando, sino que se multiplicaba para robar y asistir al senegalés en el siguiente ataque.

Jean Montero, líder indiscutible de un Valencia Basket que sigue haciendo historia. / acb Photo / David Grau

El extaronja Vives intentaba impulsar la remontada local sumando desde el 6,75 sus primeros puntos, pero Pradilla le devolvía con la misma moneda para anotar también su primer triple al sexto intento. El Joventut intentaba reducir diferencias a la desesperada con acciones de Parker y Ricky pero Taylor, una vez más, aparecía cuando más hacía falta para anotar de tres y poner el 71-79, a 4:26 del final.

Noticias relacionadas

El estadounidense volvía a anotar en la zona para responder a dos tiros libres más de Ricky, con Dani Miret pidiendo de nuevo tiempo a dos minutos del final, con 73-81 en el marcador. El partido estaba en las manos, el Joventut no anotaba y Montero apuraba la siguiente posesión hasta sacar una falta que le permitió sumar un tiro libre más. La final ya estaba en el bolsillo, el Joventut bajaba los brazos y Costello ponía la guinda con un nuevo triple. El partido murió con dos tiros libres de Badio, mientras la afición local despedía con aplausos a los suyos. El Valencia Basket cumplía su objetivo y lograba el pase a la final por la vía rápida. El jueves arranca en el Roig Arena la lucha por el título ante el Barça.