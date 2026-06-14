La decisión definitiva de De Larrea sobre el Draft de la NBA

Aunque el pasado 9 de junio aseguraba no haber tomado aún una decisión definitiva sobre su renuncia o no al Draft de la NBA de este año, finalmente De Larrea ha optado por mantenerse como elegible para la cita del próximo 23 de junio. Una fecha que puede marcar un antes y un después en su carrera deportiva, sobre todo en el caso de salir en la primera ronda, como apuntan algunas de las previsiones del draft y como le han hecho saber desde su agencia de representación.

El vallisoletano, elegido mejor joven de la Liga Endesa esta temporada, sigue haciendo méritos para subir posiciones en el Draft después de haber llegado a la Final Four de la Euroliga con el Valencia Basket y de seguir en la lucha por la Liga Endesa tras ganar los dos partidos de las semifinales ante el Joventut.

Con apenas 20 años se ha ganado un rol importante en el primer equipo taronja, yendo a más con el paso de la temporada y estando por encima de un Darius Thompson que estaba destinado a ser una de las estrellas del equipo esta temporada. En sus 32 partidos de ACB ha promediado hasta la fecha 9,1 puntos, 3,1 rebotes, 3,4 asistencias y 11,9 de valoración en poco más de 18 minutos de media en pista.

De Larrea, ante Adam Hanga en el segundo partido de la semifinal del playoff de la Liga Endesa. / M. A. Polo / Valencia Basket

Final Four y dos tiros libres para la historia

En la Euroliga, por su parte, ha acumulado la experiencia de 31 partidos, con 4,2 puntos de media, 1,4 rebotes, 2,2 asistencias y 4,6 de valoración, además de haber logrado llegar a una Final Four con apenas 20 años y sin olvidar cómo decidió el duelo ante el Olympiacos en el Roig Arena, con dos tiros libres a 2,9 segundos del final. Un ejemplo de talento y madurez que traspasa fronteras y que puede catapultarle en las previsiones del Draft a pesar de no haber podido acudir al Draft Combine por el cargado calendario de partidos del Valencia Basket.

MVP en la Supercopa Endesa

Pero si su crecimiento a lo largo de la temporada ha sido espectacular, el inicio de curso no lo fue menos, ya que no solo pudo celebrar con el Valencia Basket el título de la Supercopa Endesa, sino que fue elegido MVP del torneo tras la final ante el Real Madrid, tras sumar 21 puntos y 23 de valoración en la final, aún con 19 años.

Noticias relacionadas

Opciones de futuro

Llegado a este punto, el 23 de junio va a definir el futuro del jugador, quien podría dar el salto inmediato a la NBA sobre todo en caso de salir en primera ronda, sin descartar del todo su continuidad al menos un año más de taronja, ya que tiene contrato con el Valencia Basket hasta 2028 y le mejoraron la ficha el pasado verano, cuando decidió posponer su marcha a Estados Unidos.