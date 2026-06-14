MERCADO DE FICHAJES
La decisión definitiva de De Larrea sobre el Draft de la NBA
El taronja se mantiene como elegible y descarta renunciar en las últimas horas que marca la normativa
Ante las opciones de ser elegido en primera ronda, el vallisoletano apuesta por mantener la vía de Estados Unidos
Su futuro en el Roig Arena, a la espera de conocer su destino en EEUU y las opciones que se le pueden abrir después
Aunque el pasado 9 de junio aseguraba no haber tomado aún una decisión definitiva sobre su renuncia o no al Draft de la NBA de este año, finalmente De Larrea ha optado por mantenerse como elegible para la cita del próximo 23 de junio. Una fecha que puede marcar un antes y un después en su carrera deportiva, sobre todo en el caso de salir en la primera ronda, como apuntan algunas de las previsiones del draft y como le han hecho saber desde su agencia de representación.
El vallisoletano, elegido mejor joven de la Liga Endesa esta temporada, sigue haciendo méritos para subir posiciones en el Draft después de haber llegado a la Final Four de la Euroliga con el Valencia Basket y de seguir en la lucha por la Liga Endesa tras ganar los dos partidos de las semifinales ante el Joventut.
Con apenas 20 años se ha ganado un rol importante en el primer equipo taronja, yendo a más con el paso de la temporada y estando por encima de un Darius Thompson que estaba destinado a ser una de las estrellas del equipo esta temporada. En sus 32 partidos de ACB ha promediado hasta la fecha 9,1 puntos, 3,1 rebotes, 3,4 asistencias y 11,9 de valoración en poco más de 18 minutos de media en pista.
Final Four y dos tiros libres para la historia
En la Euroliga, por su parte, ha acumulado la experiencia de 31 partidos, con 4,2 puntos de media, 1,4 rebotes, 2,2 asistencias y 4,6 de valoración, además de haber logrado llegar a una Final Four con apenas 20 años y sin olvidar cómo decidió el duelo ante el Olympiacos en el Roig Arena, con dos tiros libres a 2,9 segundos del final. Un ejemplo de talento y madurez que traspasa fronteras y que puede catapultarle en las previsiones del Draft a pesar de no haber podido acudir al Draft Combine por el cargado calendario de partidos del Valencia Basket.
MVP en la Supercopa Endesa
Pero si su crecimiento a lo largo de la temporada ha sido espectacular, el inicio de curso no lo fue menos, ya que no solo pudo celebrar con el Valencia Basket el título de la Supercopa Endesa, sino que fue elegido MVP del torneo tras la final ante el Real Madrid, tras sumar 21 puntos y 23 de valoración en la final, aún con 19 años.
Opciones de futuro
Llegado a este punto, el 23 de junio va a definir el futuro del jugador, quien podría dar el salto inmediato a la NBA sobre todo en caso de salir en primera ronda, sin descartar del todo su continuidad al menos un año más de taronja, ya que tiene contrato con el Valencia Basket hasta 2028 y le mejoraron la ficha el pasado verano, cuando decidió posponer su marcha a Estados Unidos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El valenciano José Luis Sastre dirigirá ‘Hora 25’ tras la salida de Àngels Barceló y el salto de Aimar Bretos a ‘Hoy por Hoy’
- La Guardia Civil concluye que el teniente coronel que gestionaba sus finanzas en Valencia adjudicó obras con sobrecostes de hasta el 348 % para enriquecerse
- Qué día y a qué hora se sabrán las notas de las PAU de 2026
- Mercadona pone en marcha su primera colmena semiautomatizada
- Publicado el calendario escolar 2026-2027 de la Comunitat Valenciana: el curso empezará el 9 de septiembre y acabará el 18 de junio
- Guillem, el mejor alumno de las PAU en la UPV que estudiará Filosofía: “Las humanidades hacen que merezca la pena vivir la vida”
- Sumacàrcer prohíbe aparcar en todo el pueblo a los forasteros en su lucha contra la masificación en el río
- Última hora del estado de salud de Jorge Bellver: permanece muy grave tras una segunda operación