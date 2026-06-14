Germán Cister y Carla Breco ganan la Volta a Peu Runners Ciutat de València

La VII Volta a Peu Runners Ciutat de València reunió este domingo a 5.300 participantes en la última cita del XXI Circuit Caixa Popular Ciutat de València, antes del parón estival. Una prueba que fue aplazada el pasado mes de febrero por la alerta meteorológica decretada y que se ha convertido en la sexta de las ocho citas del calendario.

Carla Breco, del CA Safor Teika, en categoría femenina y Germán Cister, del Serrano Club Atletismo en masculina, lograron la victoria al cruzar en primera posición la meta situada en los aledaños del estadio de Mestalla. Junto a ellos, Amelia Álvarez, del Viva Es Raiguer y Elia Fuentes, del Serrano Club de Atletismo completaron el podio femenino. El Serrano Club de Atletismo acaparó el podio masculino, con Joshua García y José Antonio Sanchís, segundo y tercero respectivamente. Recogen así el testigo de Alejandro Ortuño (CA Playas de Castellón) y María Ureña (Serrano Club Atletismo), que se impusieron el pasado año en una cita pasada por agua y en la que participaron más de 5.500 personas. Eric Peñalver y Alberto López, en chicos y Mª Ángeles Gimeno y Lydia Arseguet completaron el podio de la cita.

Germán Cister, del Serrano Club Atletismo, vencedor en la categoría masculina. / JM López

Salida adelantada

La salida, adelantada media hora de lo habitual, para evitar el calor, contó con la presencia de la Directora Gerente de la Fundación Deportiva Municipal, María Ángeles Vidal, y representantes de MUA y ASPAU, dos de las cinco entidades solidarias que están acompañando esta XXI edición del Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València, bajo el lema 'Por el Autismo'.

Esta fue también la última de las 5K homologadas del circuito. La carrera, organizada por el Club Runners Ciutat de València, recorrió espacios emblemáticos de la ciudad, como la Gran Vía Marqués del Turia, el Puente de Aragón o Jacinto Benavente, además de los aledaños de Mestalla, lugar de llegada de la carrera.

Más allá de la competición, la jornada también incluyó las tradicionales modalidades participativas del Circuit, entre ellas la propuesta ‘A tu Ritmo’ y las carreras infantiles, en las que han tomado parte más de 100 niños y niñas menores de 14 años. Estas actividades han contribuido a consolidar el ambiente familiar e integrador del evento, promoviendo además la actividad física y los hábitos saludables desde la infancia.

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Carla Breco, del CA Safor Teika, vencedora en la categoría femenina. / JM López

Las dos últimas pruebas tras el verano

El XXI Circuit Caixa Popular de Carreras Populares Ciutat de València regresará en septiembre con las dos últimas carreras de las ocho que componen el calendario: la XLVIII Volta a Peu als Barris de Sant Macel·lí i Sant Isidre, prevista para el 20 de septiembre, y la XVI Volta a Peu de les Falles, programada para el 4 de octubre, con la que concluirá la presente edición del circuito.