La historia que llevó a Nueva York la senyera del Valencia CF que brilla junto a Sorolla en la Hispanic Society

València se prepara desde hace meses para la llegada de las obras de Joaquín Sorolla que custodia la Hispanic Society of America en Nueva York. Son más de 200 las piezas del pintor valenciano que aterrizarán en el Cap i Casal para ser expuestas en el Museo de la Ciudad. Todo un hito. Sin embargo, los lazos entre la institución que guarda buena parte de la luz que pintó el artista valenciano y el imaginario social de la ciudad tuvo una conexión previa. No cultural, como se podría pensar, sino deportiva. Y es que una 'senyera' del Valencia CF, serigrafiada con el nombre del artista, dialoga con los 14 lienzos de gran tamaño que componen la 'Visión de España' de Sorolla que tiene la entidad estadounidense, una imagen que ha recorrido las redes en las últimas horas. La historia detrás de este hecho, la de un particular obsequio que acabó mostrándose en todo su esplendor en un viaje de promoción turística en 2023.

Del club a la Hispanic

Lo relata a este diario Jorge de Andrés, chef ejecutivo de Grupo La Sucursal, encargado de elaborar el menú 'Visión y Sabores de España' dedicado a los citados murales de la Hispanic Society y quién también llevaba tanto esta camiseta del Valencia CF como otra azul del club conmemorativa del año Sorolla en su maleta durante el viaje que el exsecretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, y el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana llevó a cabo a la Gran Manzana hace más de tres años. En ese momento fue el sobrino del chef, trabajador del club de Mestalla, quién tras enterarse de que la comitiva iría a Nueva York se las dió a petición del propio Valencia CF para que "las regalara en la Hispanic Society".

El regalo, recuerda Jorge de Andrés, fue un éxito. Tanto que lo recibió el propio director de la Hispanic, Guillaume Kientz. "Fue muy emotivo. Le explicamos que era de un equipo histórico de la ciudad y me sorprendió porque rápidamente cogió la camiseta y la puso al lado del busto de Sorolla que hay en la sala", destaca. Una elástica que, en pleno 2026 y vistiendo ahora un maniquí, sigue teniendo su sitio preferencial entre la obra del pintor en pleno corazón del edificio neoyorquino.

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En año de Mundial

"Yo sé que la Hispanic este detalle lo iba a conservar dentro de la magnífica obra maestra de Sorolla. Lo que no me imaginaba es que tres años después estaría ahí para que la gente lo pudiera ver. Y encima en un año de Mundial en Estados Unidos. Se jugará y ahí estará la camiseta de Sorolla del Valencia CF", concluye el chef. Un lazo más en un vínculo que une a València con su pintor más universal.