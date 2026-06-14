Madrugada de gritos y goles en Russafa en el empate entre Brasil y Marruecos

Brasil y Marruecos empataron (1-1) este sábado en el debut para ambas selecciones en el Mundial 2026, un señalado choque entre las favoritas del Grupo C, y candidatas a volver al MetLife Stadium de Nueva Jersey para jugar la final el día 19 de julio.

En el estadio que acogerá esa gran final de la Copa del Mundo que se está disputando en Estados Unidos México y Canadá, la pentacampeona y la semifinalista hace cuatro años y campeona de África aunque pendiente de los despachos se repartieron un atractivo encuentro con los golazos de Ismael Saibari y un Vinícius clave para levantar a los suyos, en la primera parte.

El gran partido de la primera ronda del Mundial 2026 comenzó con Brasil sufriendo de lo lindo ante una Marruecos valiente, con confianza y fútbol como para encerrar a una Brasil con la presión de conquistar su sexta estrella 24 años después. Los 'Leones del Atlas', con cuatro defensas y seis centrocampistas en su once, hicieron correr detrás del balón a su prestigioso rival.

Tras 20 minutos de mal trago, el equipo de Carlo Ancelotti parecía encontrar su sitio sobre el césped de Nueva Jersey cuando un desajuste atrás y un gran pase de Brahim Díaz supuso el 1-0 de Saibari. El gol de Marruecos hizo temblar de nuevo a una Brasil que regaló balones encerrada atrás. Contra las cuerdas, la 'Canarinha' resucitó gracias a Vinícius y su misil para el 1-1.

Vinícius Júnior celebra el gol de Brasil / Jose Breton / AFP7 / Europa Press

El delantero del Real Madrid, que se encargó además de arengar a la grada, recortó y mandó el balón a la red con tremenda violencia. Brasil, aún falto de más conexiones en el centro del campo, para lo que fue convocado el lesionado Neymar, ganó al menos confianza, como demostró Lucas Paquetá con un sombrero y un remate acrobático que sacó Bono, más reconocible el fútbol de la Verdeamarela.

Noticias relacionadas

Madrugada de goles en Russafa

El debut de Brasil en el Mundial (también de Marruecos) fue seguido en infinidad de puntos del planeta. Uno de ellos el barrio de Russafa de València. En uno de los locales de la calle Cuba, de origen brasileño, la gente se agolpaba en las aceras para ver por la televisión las andanzas del combinado carioca dirigido por Ancelotti. También ciudadanos de origen marroquí. El gol de Vinicius se vivió con locura, con gritos y vítores pese a que el partido se disputaba ya entrada la madrugada. Es la magia del Mundial en un barrio multicultural pese a a la diferencia horiaria.