LIGA ENDESA
Pedro Martínez: "Jean Montero ha estado impresionante"
El técnico destaca el trabajo de todo el equipo, pero admite que el dominicano fue clave con su exhibición en Badalona
Destaca el trabajo en el rebote ofensivo y la capacidad de romper por físico el partido al final del tercer cuarto
Pide a los jugadores no pensar aún en el próximo rival y disfrutar unas horas del éxito de clasificarse para la final
Pedro Martínez no podía estar más satisfecho del trabajo de sus jugadores y de una victoria (75-87) que lleva al Valencia Basket a su cuarta final de la Liga Endesa, la tercera con él en el banquillo. Y es que tenía claro de la dificultad de volver a ganar a un Joventut que dio lacara hasta el final y que solo empezó a descolgarse al final del tercer cuarto. "Ha sido un partido muy duro, el Joventut, como era de esperar, ha llevado el partido a un aspecto muy físico, nosotros hemos sufrido un poco porque hemos estado durante muchos momentos del partido con desacierto, siendo muy buenos tiros pero sin meter y eso resta confianza. Ha habido un momento en el que ellos han sufrido un poco más físicamente al final del tercer cuarto y al inicio del último y ahí nosotros hemos estado más acertados, hemos podido correr, hemos recuperado alguna pelota y el equipo ha podido romper el partido. Ha sido una victoria muy importante porque sabíamos que sería un partido difícil y así ha sido.
Elogios a Jean Montero
"Hemos tenido muchos jugadores con una aportación muy positiva , hemos jugado bien en equipo, hemos defendido bastante bien excepto en un momento al inicio del tercer cuarto, hemos reboteado bien tanto en ataque como en defensa y esto ha sido decisivo porque en defensa nos ha permitido correr y en ataque nos ha permitido segundas opciones, hay que resaltar la actuación de Jean Montero que ha estado impresionante, ha sido el absoluto MVP del partido y él, en momentos que estábamos atascados, ha estado muy bien , han querido llevarle el partido muy físico y ha habido un momento en el que se ha descentrado un poquito porque no se sentía protegido pero luego ha vuelto al partido y al final ha estado impresionante".
19 rebotes ofensivos
"Forma un poco parte de nuestra identidad y vamos al rebote ofensivo, pero una cosa es ir y otra es coger. Lo que hay que tener es la mentalidad de ir y creo que va también un poco ligado a cuando tiras mucho de tres puntos, que tienes más posibilidades. Tenemos muy hablado que cuando tiramos de tres puntos hay que ir al rebote y hemos cogido muchos, nos han llevado mucho al tiro de tres con su defensa y es algo natural, que entrenamos siempre, desde el día 1 de la temporada y eso nos ha dado segundas opciones".
Segunda final seguida
"No soy muy partidario de mirar demasiado atrás, prefiero estar centrado en el presente y en celebrar que hemos ganado una semifinal de la Liga ACB porque es muy difícil clasificarse para una final y ahora misma, ya se lo he dicho a los jugadores, no hay que pensar más allá, ni contra quién jugamos. Solo han de saber cuándo jugamos, que es el jueves y celebrar durante unas horas todos juntos, lo que hemos conseguido. Ya nos pondremos a pensar en lo siguiente a partir de mañana. Vivir en el presente es también celebrar los pequeños o grandes logros del camino y esto es lo que toca, no mirar atrás y adelante".
Cansancio
"No estoy preocupado por eso, estamos cerca de los 90 partidos, llevamos compitiendo desde final de septiembre y estaremos preparados, lo que no quiere decir que ganaremos porque dependerá del rival y de muchas cosas. Tenemos algún jugador tocado, me han dicho ahora y esperamos que se pueda recuperar, eso es lo más importante, tener físico. Mentalmente estaremos bien , no habrá ningún problema, somos un equipo muy competitivo y seguro que lo seguiremos siendo, pero insisto, repetir no quiere decir ganar, sino estar preparado para intentar ganar. Después, ganar o perder, a veces depende de muchos factores que no todos se pueden controlar".
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