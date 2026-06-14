El Valencia CF, muy cerca del fichaje de Ryunosuke Sato

El Valencia CF está muy cerca de fichar a un extremo japonés del FC Tokyo Ryunosuke Sato. Las negociaciones están avanzadas y el club tiene encarrilada la incorporación en calidad de traspaso del nipón, un joven futbolista de proyección de 19 años que ha seguido la secretaría técnica desde los últimos meses. Según informó el periodista japonés Kazu Kakiuchi y ha podido confirmar SUPER, el atacante podría convertirse en breve en nuevo jugador del primer equipo a las órdenes de Carlos Corberán. Por su edad podría ocupar ficha sub-23.

El club está a punto de cerrar la compra del japonés, con contrato hasta 2028, por una cantidad cercana a los cuatro millones de euros, según ha informado el periodista nipón Kazu Kakiuchi, una cifra que el Valencia CF está dispuesto a invertir para hacerse con los servicios de una de las grandes promesas del fútbol japonés.

El extremo de 19 años ha optado por la propuesta del conjunto de Mestalla pese a contar también con una oferta del Feyenoord neerlandés. Con apenas 19 años, Sato ya ha conseguido abrirse paso en la élite del fútbol japonés y ha llamado la atención de varios clubes europeos gracias a su rendimiento durante la presente temporada.

Una de las grandes promesas del fútbol japonés

Ryunosuke Sato llega avalado por una trayectoria importante en categorías inferiores. El delantero ha disputado 19 encuentros esta temporada con el FC Tokyo, en los que ha firmado seis goles y una asistencia, cifras que han despertado el interés de numerosos equipos del continente europeo.

Su crecimiento no se limita al ámbito de clubes. El atacante ya ha debutado con la selección absoluta de Japón, acumulando cinco internacionalidades a una edad en la que muchos futbolistas todavía continúan formándose en categorías inferiores. Además, ha sido internacional en todas las categorías de formación de la selección nipona, consolidándose como uno de los talentos más prometedores del país.

Con una estatura de 1,71 metros, destaca por su movilidad, velocidad y capacidad para atacar espacios. Un perfil ofensivo que encaja en la política de buscar talento joven de la nueva secretaría técnica.

Un fichaje 'exótico' para el club de Mestalla

La presencia de Sato en el All-Star de la liga japonesa esta misma semana volvió a situar al futbolista en el foco mediático. El atacante participó en el encuentro y logró anotar uno de los goles del partido. Su valor de mercado se sitúa actualmente en torno a los dos millones de euros, según los datos de Transfermarkt, aunque el Valencia estaría dispuesto a duplicar esa cantidad para asegurarse su incorporación y adelantarse a otros pretendientes europeos.

La posible llegada del internacional japonés supondría una auténtica apuesta para el club valencianista. Más allá de su rendimiento deportivo inmediato, Sato representa una inversión de futuro con un importante margen de crecimiento tanto en el terreno de juego como a nivel de mercado internacional.

Noticias relacionadas

De cerrarse la operación, el Valencia incorporaría a un futbolista que, pese a tener únicamente 19 años, ya acumula experiencia en la máxima categoría japonesa y ha debutado con la selección absoluta de Japón.