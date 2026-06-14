Tapia y Coello se coronan en una jornada de finales histórica en La Fonteta

El Valencia Premier Padel P1 ha bajado hoy el telón con una jornada de finales para el recuerdo. La Fonteta ha vuelto a presentar un lleno absoluto, con 7.800 espectadores disfrutando de una última sesión que ha confirmado el gran momento que vive el pádel en la ciudad.

Una final de máxima igualdad

La final femenina abrió la jornada a las 14:00 horas con un duelo entre las parejas número 3 y número 4 del ranking. Las cuatro jugadoras habían firmado unas semifinales espectaculares para ganarse un puesto en la lucha por el título y, además, protagonizaban un enfrentamiento inédito, ya que ambas parejas se medían por primera vez en competición oficial.

Sobre la pista de La Fonteta, Ari Sánchez – Andrea Ustero se proclamaron campeonas del Valencia Premier Padel P1 tras imponerse a Claudia Fernández – Sofia Araújo por 6-4, 3-6 y 6-2 en un encuentro vibrante que se resolvió tras más de dos horas de batalla.

Valencia P1 / Premier Padel / Silvestre Szpylma

La pareja catalana comenzó mejor el partido y logró adjudicarse el primer set por 6-4 gracias a su mayor solidez en los momentos decisivos. Sin embargo, Fernández – Araújo reaccionaron en el segundo parcial, elevaron el nivel de agresividad en su juego y consiguieron igualar el encuentro tras llevarse la manga por 6-3.

Con el título en juego, Sánchez – Ustero recuperaron el control del partido en el tercer set. La experiencia de Ari Sánchez y la frescura de una Andrea Ustero que sigue confirmando su enorme proyección marcaron las diferencias en los compases finales. Con un 6-2 definitivo, la pareja selló una victoria de gran prestigio para levantar el trofeo en Valencia ante una Fonteta completamente entregada.

El triunfo tiene además un significado especial para la pareja, que no levantaba un título desde el torneo inaugural de la temporada en Riad. Tras la final, ambas reconocieron que aquella primera victoria llegó muy pronto dentro de un proyecto que apenas acababa de arrancar y que, precisamente por ello, esta conquista tiene un valor diferente. Después de casi seis meses de trabajo conjunto, Sánchez – Ustero consideran que este título confirma la evolución de la pareja y les aporta la confianza necesaria para seguir creciendo y compitiendo al máximo nivel durante el resto de la temporada.

Tapia y Coello, remontada épica

El broche de oro al torneo llegó con una final masculina de altísimo nivel entre las dos mejores parejas del mundo. Arturo Coello – Agustín Tapia se proclamaron campeones del Valencia Premier Padel P1 tras superar a Alejandro Galán – Federico Chingotto por 6-7, 6-1 y 7-6 en uno de los partidos más espectaculares y exigentes que se recuerdan en el circuito.

Valencia P1 / Photo: @silvestreszpylma / Premier Padel / Silvestre Szpylma

El encuentro arrancó con máxima igualdad y con el susto de una molestia en el pie de Chingotto en los primeros compases del partido. Pese a ello, la pareja número dos logró mantenerse firme y adjudicarse un primer set de enorme intensidad. La respuesta de los número uno fue inmediata. Tapia – Coello elevaron el ritmo de juego, dominaron de principio a fin la segunda manga y forzaron el tercer set con un contundente 6-1.

Cuando parecía que Galán – Chingotto tenían el encuentro bajo control en el parcial definitivo, llegó la reacción de los campeones. Coello – Tapia firmaron una remontada memorable, resistiendo en los momentos más delicados para acabar llevando el desenlace a un tie-break final que puso en pie a toda La Fonteta. Allí, los número uno volvieron a demostrar por qué lideran el ranking y cerraron una victoria épica tras más de dos horas y media de batalla.

Al término del encuentro, los propios Tapia – Coello reconocieron que se trataba de uno de los partidos más duros y exigentes que han disputado en toda su trayectoria, una afirmación que refleja a la perfección la magnitud de una final que ya forma parte de la historia del Valencia Premier Padel P1.

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Valencia P1 / Photo: @silvestreszpylma / Premier Padel / Silvestre Szpylma

Más de 40.000 aficionados

Esta primera edición del Valencia Premier Padel P1 se despide con un balance extraordinariamente positivo. Durante toda la semana, más de 40.000 espectadores han pasado por La Fonteta para disfrutar del mejor pádel del mundo, mientras que la zona comercial ha recibido a más de 20.000 visitantes, consolidándose como uno de los grandes puntos de encuentro del evento. Unas cifras que reflejan el enorme interés generado por el torneo y que convierten esta edición inaugural en un rotundo éxito tanto dentro como fuera de la pista.