Valencia CF 2026/27: Las fechas para cambiarse de asiento en el último año de Mestalla

La campaña de renovación de abonos para la temporada 2026-27 ya está en marcha en el Valencia CF. Un proceso -que ha llegado entre polémica por la reducción de algunos descuentos- que tiene algunas fechas claves, entre ellas cuando se podrá pedir el cambio de localidad dentro del coliseo valencianista en caso de desearlo. Un detalle que, en esta ocasión, no resulta para nada menor. No en vano, la próxima temporada será la última del club jugando en Mestalla y este procedimiento puede marcar cuál será el último asiento que cada aficionado tenga en el feudo valencianista. Pero, ¿cuándo se podrá ejercer ese deseo de cambio?

Según ha recordado este domingo el Valencia CF a través de un mensaje en sus redes sociales y en su página web, la fecha clave será el 7 de julio. Ese será el día en el que se abra la posibilidad de moverse a otro enclave de Mestalla, en concreto a las 10 horas y siempre de manera online. Eso sí, el plazo de apertura para estos cambios no será muy amplio, ya que se clausurará tres días después, el 10 de julio a las 12 horas. Distinto calendario, eso sí, será diferente si el cambio que se desea es a la Grada de Animación, donde las fechas para estos movimientos irán del 2 al 7 de julio.

Para llevar a cabo este cambio, el club recuerda que "es necesario haber renovado el abono antes de realizar el cambio de localidad". Para ello, ya pidió que cada socio revisara y actualizara sus datos personales antes del próximo 18 de junio a través del Portal del Socio, concretamente que mirara si tenía bien inscrito su domicilio, sus datos bancarios y la elección de su forma de pago preferida. Una vez finalizado ese periodo, no será posible efectuar modificaciones.

Las formas de pago

En cuanto a la forma de abonar el importe que irá desde los 300 a los 1.775 euros, habrá tres fórmulas: el pago con tarjeta desde el 9 hasta el 18 de junio, el pago en cuotas -en tres, seis o nueve plazos a través de Instantcredit, efectuándose el primer plazo el 1 de agosto y sin contar con intereses o comisión de apertura- o con pago en cuenta. Así, aquellos abonados que no hayan optado por el pago mediante financiación o tarjeta de crédito o débito verán renovado su abono automáticamente a través de domiciliación bancaria. En ese caso, el club cargará el importe íntegro del abono en un único recibo el próximo 2 de julio.

Como novedad, además, el Valencia CF ha comunicado que el abono físico será enviado al domicilio que figure en la base de datos del club, por lo que insiste en la importancia de verificar y actualizar la dirección postal antes de que concluya el plazo establecido. Además, los abonados que no reciban el carné físico podrán descargar el abono digital en formato Passbook desde el Portal del Socio a partir de mediados de julio.

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