El Valencia CF frena los múltiples intereses por David Otorbi: Examen de pretemporada con Corberán

Hace menos de dos meses, el Valencia CF aseguró la continuidad de una de las perlas más valiosas de su cantera: David Otorbi (18 años). A partir de este verano, más allá de la renovación hasta junio de 2028, el valenciano con raíces nigerianas afronta un momento clave en su crecimiento com futbolista. Todas las partes en torno al prometedor extremo coinciden en que la próxima temporada será la hora de dar un paso al frente y el filial, en Segunda RFEF, ya se queda corto. Ante los intereses crecientes que llaman a la puerta del jugador, según ha podido saber este diario, los técnicos del primer equipo han echado el freno. Carlos Corberán quiere valorarlo en pretemporada antes de que se decida su cesión a otro club.

Otorbi irrumpió con fuerza en el panorama valencianista, convirtiéndose en uno de los nombres más impactantes de la Academia VCF gracias a su velocidad, desborde y capacidad para generar peligro en el uno contra uno en el extremo derecho. Su progresión le llevó a llamar a las puertas del primer equipo muy temprano, tanto que en enero de 2024, con solo 16 años, se convirtió en el más joven en debutar en partido oficial en la historia del Valencia.

Posteriormente, tras el primer impacto, el atacante ha vivido una etapa de transición en la que ha alternado protagonismo en categorías inferiores con apariciones puntuales en dinámicas del primer equipo. Un proceso habitual en futbolistas de su edad, que requiere de paciencia, y así lo entienden las dos partes, tanto el Valencia como el internacional sub-17 y sub-18 con España.

Dentro de ese proceso, consumada la prolongación del contrato, la siguiente etapa pasa por encontrar continuidad competitiva en una división mayor que la Segunda Federación. A sus 18 años, se comparte la idea de que necesita minutos, confianza y un contexto adecuado para seguir desarrollándose en la élite. Por ello, se trabaja para que la temporada 2026/27 sea un punto de inflexión en una trayectoria ascendente.

Intrereses en Segunda, Suiza y Francia

El nombre de Otorbi ha despertado el interés de equipos más allá de la frontera española. Equipos de Primera en Francia y, sobre todo, en Suiza andan tras los pasos del potente extremo valencianista. También, dentro de España. Hay equipos de Segunda, especialmente, el Sporting de Gijón, muy pendientes de su evolución que ya han manifestado formalmente el deseo de contar con David Otorbi.

De entre todos los pretendientes, como informó 'Tribuna Deportiva', el más insistente ha sido el Basilea, grande del fútbol suizo, que le ha ofrecido al Valencia una operación de préstamo con el pago íntegro del salario y una opción de compra, algo a lo que el club de Mestalla se ha negado en rotundo. Si sale, sería cedido y pagando la totalidad de la ficha, sí, pero sin opciones de compra. Bajo ningún concepto el Valencia desea perder el control sobre el joven jugador.

David Otorbi en el partido contra el Espanyol 'B' / VCF

Mercado largo y urgencia en el extremo

Además, ahora el asunto se encuentra en 'stand by'. El mercado de fichajes se presenta largo, pero es cierto que en la posición de extremos se avecina mucho trabajo por delante, sobre todo, si no se consigue convencer al Leeds United para una nueva cesión o un traspaso asequible de Largie Ramazani. Asimismo, el escenario con la lesión de Diego López -rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha- podría abrir una puerta a un joven canterano del perfil de Otorbi. Una demarcación en la que también juega Pablo López, aunque el murciano cuenta con el 'handicap' de la rotura de ligamentos que padeció en octubre en el Mirandés y por la que aún no ha podido reaparecer.

Hasta 2027 no se espera el regreso de Diego López. De momento, lo que está claro es que en julio los técnicos del primer equipo y la secretaría técnica desean ver las evoluciones de Otorbi en las primeras semanas de pretemporada. Y, por supuesto, la voluntad del futbolista del Cabanyal es la de triunfar en el Valencia. Dos razones por las que, a día de hoy, no hay ninguna prisa de dar salida al extremo de la cantera. Incluso, si convence a Corberán, Otorbi podría ganarse un rol bastante más importante en el primer equipo del que ha disfrutado desde su precoz debut.

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La 'pelota' del futuro de Otorbi, de hecho, se encuentra en quienes deciden la confección de plantilla del primer equipo: Ron Gourlay, CEO de Fútbol, Carlos Corberán, entrenador, y Lisandro Isei, jefe de scouting. La situación está pausada y en calma, al menos, hasta la llegada de la pretemporada.