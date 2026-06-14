Triatlón
El valenciano Roberto Sánchez se cuelga el bronce en el Europeo de Tarragona
El de Manises sube al podio en una prueba en al que se proclamaron campeones continentales la alemana Lisa Tertsch y el británico Oliver Conway
Claudia Arce
El español Roberto Sánchez Mantecón se subió al podio este sábado con la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de triatlón que acoge este fin de semana Tarragona, donde se proclamaron campeones continentales la alemana Lisa Tertsch y el británico Oliver Conway.
El valenciano firmó una remontada espectacular en la que rozó la plata, superando a su compatriota Antonio Serrat, quien terminó cuarto. Mientras, en categoría femenina, la mejor española fue Marta Pintanel, duodécima. Dos pruebas en las que ganaron los favoritos.
En categoría masculina, los húngaros Márk Dévay y Zalán Hóbor, y el andaluz Alberto González fueron los primeros triatletas en completar unos rápidos 1.500 metros de natación. Tras los primeros kilómetros del sector ciclista se conformó un grupo bastante grande de más de 30 competidores.
En la quinta vuelta, el valenciano Roberto Sánchez Mantecón logró meterse en una escapada de seis, entre los que estaba uno de los favoritos, el británico Oliver Conway, que abrieron un hueco de algo menos de medio minuto al entrar en la segunda transición. Conway marcó el ritmo desde los primeros metros de la carrera a pie.
El valenciano dio caza al húngaro Dévay y puso en pie al público congregado en el Port. Antonio Serrat, séptimo en ese momento, recortaba la diferencia con el líder hasta los 40 segundos. El último tercio de la carrera a pie fue de infarto. Conway, intratable, paró el crono en 1:47:08.
Sánchez Mantecón, que hasta 200 metros antes de la meta tenía la plata casi en las manos, fue adelantado por el también británico Michael Gar, que apareció casi desde la nada, para terminar segundo en un final impresionante. El gallego Serrat, por su parte, acarició también el podio y concluyó a sólo 19 segundos de su compatriota.
En la prueba femenina, Lisa Tertsch, campeona del mundo y oro olímpico en París en relevos mixtos, controló todos los movimientos desde la cabeza del grupo. La aragonesa Marta Pintanel cruzó la meta en el puesto 12, primera española, en una jornada marcada por el calor. Ana Carballo (18) y Cecilia Santamaría (19) fueron la segunda y tercera española, respectivamente.
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