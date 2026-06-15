Accionistas humillados por Meriton

La burla constante. A los accionistas del Valencia les han vuelto a tomar el pelo. Las altas instancias de la entidad no se cortan lo más mínimo a la hora de demostrar quién manda aquí. Le tienen tomada la medida al aficionado, relegado a la condición de pagano al que exprimen sin la más mínima consideración. Se vuelven a aprovechar de la vinculación afectiva de miles de seguidores con el escenario de sus vidas para colarles un aumento del precio de los abonos tapado con la supresión del descuento, aplicado hasta la fecha, por su condición de accionistas. Un truco propio de trileros, dicen una cosa, pero hacen otra. Un agravio disimulado con el reclamo sentimental de la última temporada en Mestalla. Un chantaje emocional que se veía venir de lejos. A quién ha hundido el Valencia, no le tiembla el pulso a la hora de imponer sus condiciones. Lim y la tropa que le acompaña van a la suya, insensibles a las demandas de los valencianistas, han marcado una hoja de ruta y la siguen al pie de la letra. Son maestros en la manipulación de los sentimientos, lanzan un vídeo emotivo y derriban la resistencia popular. La afición no es capaz de rebelarse ante este agravio, protesta, pero traga.

Mestalla utilizado. Abandonado a su suerte, el campo del Valencia sufre desde hace tiempo las consecuencias de un mantenimiento mínimo, más allá de lo estrictamente imprescindible. Las quejas y denuncias de una parte de los asiduos al campo, por la suciedad y el pésimo estado de conservación, han caído en saco roto, como no podía ser de otra manera. Les resulta indiferente que aparezcan restos de palomas muertas o que se acumule la basura en los asientos. La orden de no invertir en la conservación de Mestalla se ha aplicado sin miramientos. Al final de sus días, el campo cumple el papel de plató para el rodaje de imágenes motivadoras que le toquen la fibra sensible al incondicional. Una constante en estos tiempos de impostura, la apariencia se impone. El campo centenario se utiliza como argumento disuasorio, un método infalible para desarmar a quienes, conscientes de la realidad, son incapaces de renunciar a su último año en Mestalla. Explotado con afán recaudatorio en un circuito para turistas, visitantes y aficionados de cualquier procedencia, Mestalla goza de la falsedad de reconocimientos interesados que impulsan sus más declarados enemigos.

La hora del estreno. La selección española entra hoy en la liza del Mundial ante un rival menor. El entusiasmo de Cabo Verde, país debutante en el torneo, medirá el enorme potencial del conjunto de Luis de la Fuente. La cita se presume asequible y el desenlace debería reflejar una amplia diferencia en el marcador. Salvo el último compromiso en la fase de grupos, ante la histórica Uruguay, el camino de España en la primera fase invita al optimismo. La selección acude con una identidad acusada, una línea de juego versátil y atractiva, y el convencimiento de disponer de todos los recursos para competir al máximo nivel. A diferencia del último precedente, Qatar 2022, el ambiente que envuelve al combinado hispano es de serenidad y confianza, alejado de la guerra mediática que se vivió entonces, al igual que en algunas citas anteriores. Probablemente, la irrupción de una camada de talento joven contribuye a que hayan desaparecido los núcleos de poder y los clanes entre jugadores, surgidos por afinidades interesadas. La prensa de Madrid ha quedado descolocada. Es la hora de jugar, y pocas selecciones pueden ofrecer tantos argumentos futbolísticos como la española.

Fútbol y literatura. Ubicada en el centro de Benetússer, la librería “Somnis de paper”, que en su día quedó arrasada por la dana, organizó el pasado sábado una jornada para hablar de fútbol a través de los libros. Una magnífica iniciativa que se vio respaldada por la presencia de numeroso público. La producción literaria en torno al fútbol ha crecido desde hace tiempo, tal y cómo se pudo comprobar con la gran cantidad de títulos presentes en las estanterías de un establecimiento que ha renacido con energía gracias al impulso decidido de sus responsables. En los años noventa empezó a dispararse este fenómeno, que ya gozaba de una sólida tradición en el Reino Unido. Las diversas miradas hacia un mundo tan apasionante, a través de las letras, enriquecen a quienes desean explorar un territorio amplio y cautivador. Con el auge de la publicación de obras en torno al fútbol se deshace, al mismo tiempo, un absurdo prejuicio que alejó, décadas atrás, a buena parte de la intelectualidad española de los estadios. El fútbol también es cultura.