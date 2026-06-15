La Argentina de Messi inicia su gran desafío en el Mundial: debuta contra la Argelia de Petkovic

Argentina defiende este martes su título frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Unos 30.000 hinchas decidieron acompañar al equipo. Muchos viven en Estados Unidos y una buena parte decidió endeudarse con la ilusión de que se repita la hazaña futbolística de 2022. En Buenos Aires y otras provincias de este país todavía no se palpita la emoción ni el nerviosismo de campeonatos previos. Recién en las últimas horas se han disparado las ventas de las camisetas celeste y blanca. El "grito de corazón" por Argentina y Leo Messi se sostiene en productos textiles de importación. La industria local ha caído un 10%. Con el correr de los partidos y la propia suerte del seleccionado se sabrá si el furor de torneos previos es igualado o incluso superado, y si el malestar por la crisis encuentra un paréntesis mientras el fútbol magnetice las miradas.

Por lo pronto, millones de argentinos esperarán en la madrugada del martes al miércoles (3.00 h.) el debut de un equipo que cuenta con 17 de los 26 jugadores que se consagraron en Qatar, entre ellos el portero Emiliano Dibu Martínez, el defensor Cuti Romero, los goleadores Julián Alvarez y Lautaro Martínez. Pero la principal expectativa se centra una vez más en Messi. El ex astro del Barcelona cumplirá 39 años el 24 de junio, dos días después del segundo partido ante Austria. Según la prensa local, la actual estrella del Inter de Miami ha trabajado duro en cada entrenamiento para recuperarse de la pequeña lesión muscular que sufrió semanas atrás. Los 21 minutos que disputó ante Islandia en un partido amistoso previo al debut han mostrado que La Pulga no muestra indicios de una molestia que pudiera limitarlo.

Messi jugará ante Argelia su partido 200 con la casaca argentina. "Él es un elegido, de eso no hay dudas. Es una leyenda que está a un ratito de comenzar a jugar su ¡sexto Mundial y no de manera anecdótica, sino siendo como desde el primero, el centro de la escena", señaló el diario deportivo Olé. La Pulga, añade la publicación, podría haberse retirado "con toda la gloria de la selección", como lo hizo Ángel Di María después de la Copa América 2024. Sin embargo, Messi "decidió no ponerse plazos" para su despedida.

Leo Messi, durante un partido con Argentina. / Cristina Sille/Dpa

A nadie le pasa inadvertido que ya no es aquel jugador vertiginoso e impredecible. Tampoco el hecho de que es más sabio y que el equipo sabe cómo contenerlo y aprovecharlo. Parte de las preguntas sobre el rendimiento colectivo se despejarán a partir de la noche del martes. "¿Llegar como campeón da más confianza, agrega presión o puede generar cierta relajación?", se preguntó el diario La Nación. A su criterio, "no se ve un grupo condicionado por el peso de revalidar el título. Pero tampoco uno que se conforme con lo que ya consiguió".

El papel de Scaloni

Una de las grandes diferencias en relación con Qatar tiene que ver con el liderazgo indiscutido del entrenador Lionel Scaloni y sus colaboradores. Es cierto que en 2021 había obtenido la Copa América poniendo fin a casi dos décadas de sequía. Pero entonces todavía su figura no provocaba la unanimidad del presente. Scaloni es una figura más que aparece en las publicidades.

"Para mí (Argentina) sigue siendo la favorita, realmente Scaloni está haciendo un muy buen trabajo", opinó Mario Kempes, figura indiscutida de la selección que ganó el Mundial de 1978. La irrupción de Diego Maradona y luego de Messi le quitaron lustre deportivo a su nombre. Pero Kempes, dicen los memoriosos, no solo fue un grande sino que es un buen analista del fútbol actual. "Lo que quizás me preocupa un poquito es la cantidad de lesionados" , dijo el ex jugador del Valencia. La inquietud tiene su fundamento: "En un Mundial no se puede dar ventaja". Las lesiones comenzaron a acumularse durante la preparación: las molestias del Dibu Martínez, las complejas recuperaciones de Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes han obligado al equipo a atravesar momentos de incertidumbre. La baja de Leonardo Balerdi añadió una cuota de malestar. Pero todo eso ya es parte del pasado.

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El oportunidad de Argelia

Argelia espera confiada a los campeones, después de dos ausencias consecutivas en citas mundialistas. En el Mundial de España 82 derrotaron a Alemania Federal de Rummenigge. Un controvertido "acuerdo" entre los alemanes y Austria en la última fecha, que acomodaron el resultado que mejor les convenía porque jugaron después, dejó afuera al equipo del norte de África. Argelia está dirigida por el bosnio Vladimir Petkovic, quien fue el entrenador de Scaloni cuando era jugador del Lazio de Italia, en 2012. Sus jugadores, muchos probados en el futbol europeo, confían en la capacidad de amargarle el debut a unas de las selecciones favoritas.