Entradas para el Valencia Basket - FC Barcelona de la Final de la Liga Endesa: plazos, precios, días y horarios

El Valencia Basket, tras haber derrotado este domingo al Asisa Joventut en el tercer encuentro de las semifinales de la Liga Endesa, disputará su cuarta final de la ACB, la segunda consecutiva por primera vez y la segunda contra el Barcelona, contra el que cayó en la de 2003. Para la final, al mejor de cinco partidos y con factor pista a favor de los taronja, el club valenciano ya ha anunciado el calendario para la compra de entradas para dichos encuentros.

Desde las 16 horas del lunes 15 de junio, estarán a la venta las entradas para los dos primeros partidos de la Final de la Liga Endesa, que tendrán como rival a FC Barcelona, y que tendrán lugar el jueves 18 y sábado 20 de junio, en ambos casos a las 20 horas de la noche, en Roig Arena. En ambos partidos están incluidos en el abono de temporada de los Socios Abonados al equipo masculino.

Compra preferente para Socios Abonados y Amic Taronja

Los Socios Abonados de Valencia Basket, tanto al equipo masculino como al equipo femenino, así como los Socios Amic Taronja, dispondrán de un periodo preferente de compra que comenzará el lunes a las 16h y que finalizará el martes (16 de junio) a las 12h, cuando arrancará el plazo de venta general. Los abonados de Valencia Basket y los Amics Taronja contarán con un 10% de descuento en la compra. Para ello, es necesario acceder a la compra iniciando sesión con su cuenta de abonado/amic y, en el apartado “¿Tienes alguna promoción?”, introducir el DNI tal y como figura en la zona personal.

Todos los compradores de entradas podrán, además, aplicar un 5% extra si, en el mismo proceso de compra, adquieren entradas para los dos partidos de la final a la vez. En el momento de adquirir entradas para ambos partidos, se aplicará automáticamente en el carrito un 5% de descuento adicional. Si se adquieren en procesos de compra distintos, no se podrá aplicar posteriormente dicho descuento. Además, Valencia Basket pone a disposición entradas VIP y entradas para el resto del Arena en los siguientes enlaces para todos estos partidos.

¡Nuevas plazas a la venta de la Gameday Experience!

En el mismo momento que salgan las entradas a la venta de dichos partidos, saldrá a la venta la posibilidad de contratar a la Gameday Experience, una experiencia de dos horas en la que se puede conocer a los jugadores, visitar y jugar en el museo, disfrutar de un cáterin exclusivo y trasladar a al asiento recuerdos para siempre antes de comenzar el partido.