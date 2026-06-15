Del éxito brasileño de Puchades a la esperanza de Ferran Torres: la 'convocatoria' valenciana en la historia de los Mundiales

Hay que reconocerlo. La huella valenciana en los mundiales no es muy profunda, pero daría para una 'convocatoria' con un once de gala y alguna historia que merece la pena contar. A escasos días del inicio de esta Copa del Mundo, Luis de la Fuente incluyó en su lista a dos nombres destacados de la terreta: Ferran Torres (Foios) y Alejandro Grimaldo (La Pobla de Vallbona).

El delantero del FC Barcelona se encuentra actualmente en uno de los momentos más dulces de su carrera, con 21 goles y 3 asistencias en una temporada en que se ha alzado con el título de Liga y la Supercopa. También destaca la gran temporada de Grimaldo en Alemania (8 goles y 8 asistencias), unos números logrados en el Bayern Leverkusen, con el que ganó en 2024 la Bundesliga por primera vez en su historia.

Son los últimos valencianos de rojo de una lista que no es muy larga pero está llena de ilustres. Para contar con valencianos en esta competición hay que remontarse hasta 1950. Aunque España fue mundialista por primera vez en la edición de 1934, por aquel entonces no contaba con ningún valenciano entre sus filas.

El histórico centrocampista del Valencia Antonio Puchades (Sueca) junto a Vicente Asensi (Alcúdia de Crespins), integrante de la 'delantera eléctrica', llevaron su magia hasta tierras brasileñas, aunque Asensi solo pudo participar en el tramo final.

El impacto de Puchades en Brasil

Para Puchades, Brasil marcó un antes y un después. Tal como recuerda el historiador José Ricardo March, con su actuación atrajo a muchos equipos internacionales para jugar en Mestalla tras ser nombrado mejor centrocampista del mundial junto al campeón Varela. Aquel año, España firmó la que hoy por hoy sigue siendo su segunda mejor clasificación histórica, con una cuarta plaza solo superada por el título de 2010.

Tras este éxito, la roja tuvo que esperar hasta 1966 para volver a ver a un valenciano en su once: Manolo Sanchis, nacido en Alberic, uno de los pocos valencianos que ostenta el título de campeón de Europa. Tras esta edición, el equipo nacional fue incapaz de clasificar hasta 1978, ya en plena Transición, cuando el goleador ilicitano Juan Manuel Asensi (Barça) estuvo en Argentina 78. Desde entonces, España ha participado de manera ininterrumpida hasta la actualidad, formando parte así del selecto olimpo de selecciones que cuentan con 16 o más participaciones mundialistas.

En el año 1982 España y en especial la ciudad de Valencia con Mestalla (entonces Luis Casanova), se vistió de gala para acoger a una selección que contó con tres grandes nombres del fútbol valenciano: Miguel Tendillo (Moncada), Enrique Saura (Onda) y Antonio Maceda (Puerto de Sagunt), que disputó su primer mundial. Saura anotó el 2-1 a Yugoslavia que permitió a España pasar de ronda. En este mundial figuraron también el alcoyano Lobo Carrasco y José Manuel Sempere (Torrellano) en la pre-lista, aunque finalmente no llegaron a ser convocados.

Cuatro años más tarde España viajó a México con otros dos valencianos en sus filas: Maceda, que militaba en el Real Madrid y repetía participación, y Carrasco, del Barcelona. Se trata de dos de los futbolistas valencianos más icónicos de los años 80, pero alejados de los focos de Mestalla. Carrasco, formado en clubs catalanes; Maceda, forjado en el Acero del Port de Sagunt antes de su paso por Gijón.

Las andanzas valencianas por los mundiales continuaron de manera ininterrumpida en Italia 1990 con Fernando Gómez (València) y Robert Fernández (Betxí), que fue titular indiscutible. En 1994 se disputó por primera vez un mundial en Estados Unidos y Voro (l'Alcúdia) y Camarasa (Rafelbunyol) representaron a la Comunitat Valenciana en esta cita. Esta cita dejó la polémica decisión de Javier Clemente de dejar fuera a Giner (Alboraia), que había disputado toda la fase de clasificación.

El Mundial 1998 pasó con más pena que gloria para 'la roja', cayendo eliminada en la fase de grupos. Esta edición contó con la presencia del benidormense Amor en el centro del campo y la de José Francisco Molina en el banquillo como tercer portero.

Ya en el siglo XX en Corea y Japón 2002, Juanfran (Crevillent) y David Albelda (La Pobla Llarga) contribuyeron a elevar el nivel de España. Estos valencianos condujeron a España hasta cuartos de final, para después caer eliminada por la anfitriona Corea en los penaltis. La siguiente edición en Alemania, un Albelda más veterano repitió participación de la mano de Antonio López (Benidorm) en lo que sería el embrión de la gran era dorada del fútbol español, con jugadores como Puyol, Ramos, Iniesta o Casillas debutando en una cita mundialista.

Solo un campeón del mundo: Albiol

Se llega así a 2010, el año en que el equipo español tocó el cielo y alcanzó la gloria, cuando el tiki-taka español conquistó el mundo, aunque con un único valenciano en la selecta lista de 26 jugadores: Raul Albiol (Vilamarxant). Fue el primer y hasta la fecha único valenciano en haber sido laureado en la historia de los Mundiales, aunque una lesión le impidió participar.

DEPORTES/// Raul Albiol recibe el homenaje de sus conciudadanos de Vilamarxant. Raúl Albiol. Fútbol. Jugadores. Recibimiento por sus paisanos de Vilamarxant tras ganar la Selección de España el campeonato del Mundial de Sudáfrica / FERNANDO BUSTAMANTE / LEV_010

Menos brillantes fueron las siguientes participaciones. En Brasil 2014 Albiol y Juanfran repitieron y el primero pudo al fin debutar. En el mundial de Rusia 2018, el ilicitano Saúl Ñíguez fue convocado pese a que no jugó ningún minuto.

Para poder disfrutar de representación valenciana sobre el campo hay que viajar al último torneno, el de 2022 en Catar, con Ferran Torres, Pau Torres (Vila-real) y Carlos Soler (València), en un equipo que cayó eliminado en octavos de final contra la revelación del torneo: Marruecos. José Luis Gayà (Pedreguer) tuvo que abandonar la convocatoria por lesión días antes del torneo.

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Con el debut hoy contra Cabo Verde, Ferran Torres, junto a Grimaldo, darán continuidad a una historia que ya tiene 75 años, en los que la huella valenciana en los mundiales no es muy extensa, pero ha sido crucial en algunas ocasiones.