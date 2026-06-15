Ferran Torres tuvo el gol para abrir el marcador en el España - Cabo Verde

Ferran Torres fue uno de los dos valencianos convocados con la selección española que participó en el debut de la Roja en el Mundial 2026. El de Foios llevó parte del peligro del combinado nacional en el paupérrimo empate ante Cabo Verde.

Torres formó parte del once inicial como extremo derecho, dado que Luis de la Fuente optó por reservar a Lamine Yamal para el último tramo del encuentro. El jugador de Foios, en una floja primera parte, fue quien más opciones tuvo de abrir la lata con un disparo desde dentro del área que atajó el portero de Cabo Verde y, sobre todo, un remate desde el área pequeña que se estrelló en el travesaño.

Ferran Torres en un lance del partido ante Cabo Verde / EFE/Lavandeira jr

Sustituido en el minuto 80

Ya en la segunda parte, Ferran se mantuvo en la banda derecha y, pese al embotellamiento al que sometió España a Cabo Verde, apenas tuvo opciones de marcar. De hecho, con la entrada de Yamal (minuto 71), De la Fuente escoró a Torres a la banza izquierda. En el minuto 80, Dani Olmo entró en el terreno de juego por el futbolista valenciano.

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Con el partido ante Cabo Verde, Ferran Torres suma encuentro 59 con la selección española, en la que ha marcado 24 goles y ocho asistencias.