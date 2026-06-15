La Generalitat pasa revista a la seguridad del Nou Mestalla

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha visitado las obras del Nou Mestalla, el futuro estadio del Valencia CF que sustituirá al campo de Mestalla, donde ha destacado la importancia de garantizar los máximos estándares de seguridad y salud laboral en una de las infraestructuras "más emblemáticas" que se construyen actualmente en la Comunitat Valenciana.

Durante la visita, realizada junto al director general del Valencia CF, Javier Solís, y responsables de la empresa constructora FCC y del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat), Camarero ha subrayado que el Nou Mestalla, que se prevé inaugurar para la temporada 2027-2028, "es una obra muy esperada por los valencianos y las valencianas y debe ser también un modelo de seguridad laboral".

Según informa la Generalitat, la consellera ha señalado que la magnitud y singularidad de esta actuación la convierten en un escenario idóneo para impulsar las mejores prácticas preventivas y reforzar la cultura de la seguridad en el sector de la construcción: "Cuando hablamos de una gran obra hablamos también de una gran responsabilidad. Detrás de cada avance constructivo hay cientos de personas trabajadoras cuya seguridad y salud deben ser siempre la máxima prioridad".

Control preventivo

La visita se enmarca en el programa de Asistencia Integral para la Prevención en Obras Singulares (Aipos), una iniciativa desarrollada por el Invassat que tiene como objetivo integrar la prevención de riesgos laborales en la gestión diaria de las obras de especial complejidad, reforzar el control preventivo y promover entornos de trabajo más seguros.

Camarero ha puesto en valor la labor que desarrolla el Invassat para acompañar técnicamente a empresas y profesionales en la implantación de medidas preventivas eficaces: "La prevención no puede entenderse como una obligación administrativa. Debe formar parte de la cultura de trabajo de las empresas y estar presente en cada decisión que se adopta dentro de una obra". Además, ha destacado que el programa Aipos resulta relevante en proyectos de gran dimensión como el Nou Mestalla, donde participan numerosas empresas y personas trabajadoras de distintas especialidades.

J.M. López

"Uno de los grandes valores de este programa es su capacidad para extender las buenas prácticas preventivas a toda la cadena de empresas que intervienen en la construcción. La seguridad es una responsabilidad compartida y debe implicar a todos los agentes que participan en el proyecto", ha expuesto.

Durante el recorrido por las instalaciones, los responsables técnicos han expuesto las medidas implantadas para garantizar la seguridad de las personas trabajadoras y el seguimiento preventivo que se desarrolla en la obra.

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Camarero ha reiterado el compromiso del Consell con la mejora continua de las condiciones laborales y ha recordado que la prevención de riesgos laborales constituye una herramienta esencial para proteger a las personas trabajadoras y mejorar la competitividad de las empresas: "La mejor obra es aquella que avanza sin accidentes, protegiendo a quienes la hacen posible cada día. Ese es el objetivo que compartimos desde la Generalitat y el que queremos promover en todo el tejido productivo valenciano".