Lubo Penev vuelve a la vida y a los banquillos: Nuevo entrenador del Lokomotiv de Sofía

La vida le ha dado una segunda oportunidad a 'Lubo' Penev. El ex delantero búlgaro ha logrado superar uno de los desafíos más difíciles de su existencia: un cáncer de riñón que le obligó a permanecer hospitalizado y luchar por su salud durante mucho tiempo. Tras vencer la enfermedad y recuperar plenamente sus fuerzas, el ex del Valencia CF regresa al lugar donde siempre se sintió más cómodo: el fútbol. El técnico búlgaro ha sido nombrado nuevo entrenador del Lokomotiv de Sofía, uno de los clubes históricos de Bulgaria, con un contrato por una temporada más otra opcional.

La entidad bulgara anunció oficialmente su incorporación y destacó el fuerte vínculo familiar que une al entrenador con el club. Durante su presentación, Penev recordó que tanto su padre como su tío iniciaron allí su trayectoria futbolística, una conexión emocional que, según afirmó, vuelve a cobrar vida con este nuevo reto profesional.

«Tengo una conexión con este club. Mi padre y mi tío empezaron aquí. Esa conexión se renueva a partir de hoy. Espero que todo vaya bien y que consigamos buenos resultados. Ese es nuestro trabajo», dijo el técnico. "Espero que todo marche bien y que consigamos resultados positivos. Para eso estamos aquí", señaló Penev, que afronta esta etapa con ilusión renovada y ambición. El búlgaro dejó claro que su objetivo es construir un equipo competitivo y con identidad propia, capaz de ofrecer un fútbol atractivo tanto para los jugadores como para los aficionados. «Habrá partidos en los que no salga bien. Tenemos que jugar un fútbol con sentido. Que disfrutemos nosotros y también los aficionados. El objetivo está mucho más arriba del octavo puesto. No puede haber tranquilidad ni comodidad. Hay competencia, exigencias, así que todos deben cumplirlas de la mejor manera posible», aseguró.

El nuevo técnico también subrayó que el club debe aspirar a metas más elevadas que las alcanzadas la pasada temporada. "No puede existir comodidad ni conformismo. La exigencia debe ser máxima para todos", afirmó, convencido de que el Lokomotiv puede pelear por posiciones más destacadas en la clasificación.

La bienvenida del propietario

Por su parte, el propietario del club, Veselin Stoyanov, mostró su satisfacción por la llegada de una de las grandes figuras del fútbol búlgaro. El dirigente expresó su deseo de que la presencia de Penev contribuya a devolver la ilusión a la afición y a impulsar una nueva etapa de éxitos deportivos. Stoyanov, comentó: «Demos la bienvenida a Lubo Penev. Con su llegada, esperamos que aumente la afición y tengamos éxitos. Tiene un vínculo de sangre con el Lokomotiv (Sofía). Lyubo Penev es un ejemplo. Deseémosle salud y éxitos».

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Después de ganar el partido más importante de su vida fuera de los terrenos de juego, Lubo Penev vuelve a mirar al futuro con optimismo. Su regreso al fútbol es su gran victoria.