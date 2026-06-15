El maleficio de la Selección Española en los estrenos del Mundial

España ya prepara el primer partido del Mundial, que tiene lugar este lunes contra Cabo Verde en Atlanta. Los pupilos de Luis de la Fuente parten como claros favoritos ante una selección que debuta en una Copa del Mundo, pero el maleficio de la 'Roja' en los estrenos mundialistas conlleva a ser precavido, pues solo ha ganado cinco de los 16 partidos que ha disputado en el debut.

El último precedente, en 2022, invita al optimismo con la victoria arrolladora por 7-0 contra Costa Rica, con goles de Asensio, Carlos Soler, Morata, Ferran Torres, por partida doble, Dani Olmo y Gavi. Estos tres últimos repiten en la lista de 2026. El abultado resultado fue un espejismo para lo que vendría después, ya que España no volvió a ganar un partido en ese Mundial.

Antes de ganar a Costa Rica, la Selección llevaba tres ediciones consecutivas sin conocer el triunfo. En 2018, empezó la Copa del Mundo con un empate a tres contra Portugal, en un choque donde Cristiano Ronaldo marcó un hat-trick. En 2014, el partido de estreno puso punto final a un ciclo irrepetible. España cayó con estrépito por 1-5 contra Holanda, en una edición en la que caería en fase de grupos, mientras que en 2010 la derrota inaugural fue mucho más dulce. España perdió en el debut contra Suiza por 1-0, pero después de eso se repuso hasta ganar el título.

Cinco victorias en 16 partidos de estreno

Las cuatro victorias restantes en un estreno en el Mundial se dividen: dos en el siglo XX y otras dos en el XXI. En su primera participación en una cita mundialista, en 1934, la 'Roja' se impuso a Brasil en Génova por 3-1 con doblete de Iragorri y uno de Lángara. Por otro lado, en 1950, en su segunda aparición, venció por idéntico resultado a Estados Unidos, con dianas de Igoa, Estanislao Basora y Zarra.

A partir de esa Copa del Mundo, España no volvió a ganar en un debut mundialista hasta 2002. En 1962, 1966, 1978, 1986 y 1998 cayó derrotado en el primer choque, mientras que en 1982, 1990 y 1994 empató el encuentro inaugural. Más de 50 años después, la Selección Española tumbó a una rival en el estreno, cuando se impuso en Corea por 3-1 a Eslovenia con goles de Raúl, Valerón y Hierro.

Noticias relacionadas

Cuatro años después, en 2006, se repetiría la historia, aunque con una victoria más abultada. La 'Roja' arrancó el Mundial por todo lo alto, tras vencer por 4-1 a Ucrania. Ese día anotaron Xabi Alonso, Torres y Villa por partida doble. Hasta ahora, la 'Roja' solo ha ganado cinco de sus 16 estrenos mundialistas, aunque ese balance puede mejorar ligeramente este 15 de junio, cuando los pupilos de Luis de la Fuente se estrenan contra la debutante Cabo Verde.