Marta Suárez aterriza en el Valencia Basket

El Valencia Basket ha hecho oficial el fichaje de Marta Suárez por su equipo femenino. La ala pívot de Phoenix Mercury, recién seleccionada en el puesto 16 del draft de la WNBA, llega al equipo 'taronja' como parte de la reconstrucción del equipo después de las salidas que este verano han sucedido en el equipo. La asturiana firma un contrato por los próximos tres años después de jugar las últimas cuatro temporadas en la NCAA, la liga universitaria de baloncesto estadounidense.

La jugadora de 24 años ya se ha consagrado como una de las mayores promesas del baloncesto español. En la última temporada que disputó en la liga universitaria, la primera con las TCU Horned Frogs, promedió 17,2 puntos, 7,3 rebotes y 2,4 asistencias en 30 minutos. Marta Suárez se une a Helena Pueyo, Leticia Romero, Raquel Carrera, Elena Buenavida y María Araújo como jugadora del club valenciano que pretende seguir aumentando el umbral de nivel después de los éxitos de las últimas temporadas.

Del Sigle XXI a la WNBA

Marta Suárez comenzó su carrera como jugadora del Sigle XXI, donde llegó a competir en segunda división femenina con Helena Pueyo y Elena Buenavida promediando 12,7 puntos, 5,6 rebotes y 1 robo en su segunda y última temporada.

Al finalizar su segunda temporada la jugadora decidió poner rumbo a Estados Unidos, donde siguió jugando y formándose en la NCAA. La Universidad de Tennese, los Golden Bears y TCU Horned Frogs han sidos los tres equipos universitarios en los que la jugadora ha disputado encuentros durante las últimas temporadas hasta que fue seleccionada con el pick número 16 del último draft de la WNBA en abril. Fue elegida por las Golden State Valkiries, que rescindieron su contrato al poco tiempo y fichó por las Phoenix Mercury.

Marta Suárez en la WNBA / Redacción Levante-EMV

El Valencia Basket adquiere los derechos de una jugadora joven, enérgica y que ya tiene experiencia dentro de la selección española. La jugadora fue convocada el año pasado para el grupo B de la selección con la finalidad de que el salto entre las categorías inferiores y la absoluta fuera menos difícil. Un fichaje de élite y con vistas al futuro para seguir reforzando el nivel del conjunto ahora liderado por Javier Torralba.