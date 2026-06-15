Nuevo fiasco en el debut inaugural mundial

España debutó en el Mundial con la vitola de favorita. Un partido inicial para poner las cartas sobre la mesa, pero sufrió en exceso. Ritmo plano y movimiento lento de balón a pesar de las condiciones climáticas perfectas en el estadio de Atlanta; techado y con aire acondicionado. Cabo Verde resistió y sumó un punto en su debut mundialista. En cambio, el combinado de De la Fuente añade un nuevo fiasco a su debut mundialista y a su mala racha de resultados en el campeonato del mundo desde que lo conquistara en Sudafrica: solo tres victorias ante Australia, Irán y Costa Rica.

La selección nacional encaraba su debut mundialista ante la Cenicienta de Cabo Verde, en un grupo que comparte con Uruguay y Arabia Saudí. En cambio, la Roja no pasó del empate pese a gozar de buenas oportunidades, pero con un juego lento, sin chispa ni desborde.

El palo ante Cabo Verde contrasta con el último precedente, en 2022, cuya goleada por 7-0 contra Costa Rica, con goles de Asensio, Carlos Soler, Morata, Ferran Torres, por partida doble, Dani Olmo y Gavi, invitaba al optimismo. El abultado resultado fue un espejismo para lo que vendría después, ya que España no volvió a ganar un partido en ese Mundial. En octavos, aquel combinado de Luis Enrique cayó por penaltis ante Marruecos. Estos tres últimos repiten en la lista de 2026.

Ferran Torres en un lance del partido ante Cabo Verde / EFE/Lavandeira jr

Antes de ganar a Costa Rica, la Selección llevaba tres ediciones consecutivas sin conocer el triunfo. En 2018, empezó la Copa del Mundo con un empate a tres contra Portugal, en un choque donde Cristiano Ronaldo marcó un hat-trick. En 2014, el partido de estreno puso punto final a un ciclo irrepetible. España cayó con estrépito por 1-5 contra Holanda, en una edición en la que caería en fase de grupos, mientras que en 2010 la derrota inaugural fue mucho más dulce. España perdió en el debut contra Suiza por 1-0, pero después de eso se repuso hasta ganar el título.

Cinco victorias en 17 partidos de estreno

Las cuatro victorias restantes en un estreno en el Mundial se dividen: dos en el siglo XX y otras dos en el XXI. En su primera participación en una cita mundialista, en 1934, la 'Roja' se impuso a Brasil en Génova por 3-1 con doblete de Iragorri y uno de Lángara. Por otro lado, en 1950, en su segunda aparición, venció por idéntico resultado a Estados Unidos, con dianas de Igoa, Estanislao Basora y Zarra.

A partir de esa Copa del Mundo, España no volvió a ganar en un debut mundialista hasta 2002. En 1962, 1966, 1978, 1986 y 1998 cayó derrotado en el primer choque, mientras que en 1982, 1990 y 1994 empató el encuentro inaugural. Más de 50 años después, la Selección Española tumbó a una rival en el estreno, cuando se impuso en Corea por 3-1 a Eslovenia con goles de Raúl, Valerón y Hierro.

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Cuatro años después, en 2006, se repetiría la historia, aunque con una victoria más abultada. La 'Roja' arrancó el Mundial por todo lo alto, tras vencer por 4-1 a Ucrania. Ese día anotaron Xabi Alonso, Torres y Villa por partida doble. Tras el encuentro ante Cabo Verde, la 'Roja' solo ha ganado cinco de sus 17 estrenos mundialistas.