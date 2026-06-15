El Sevilla rechaza la violencia tras la condena a Rafa Mir

El Sevilla ha expresado su "máximo respeto" por los procedimientos judiciales y ha rechazado cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual después del fallo de Audiencia Provincial de Valencia que condena a su futbolista Rafa Mir a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual a una joven.

"El Sevilla FC, ante la Sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia en la que condena a ocho años y medio a su futbolista Rafa Mir, cedido en el Elche hasta el 30 de junio, manifiesta su máximo respeto por los procedimientos judiciales y expresa su más firme y rotunda condena ante cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual", dijo en un comunicado en su web oficial. En este sentido, el club hispalense, propiedad del jugador, añadió que este tipo de conductas "no tienen cabida" en la sociedad ni en los "valores que promueve el deporte".

La Audiencia de Valencia ha condenado a ocho años y medio de prisión al delantero Rafa Mir, cedido esta temporada 2025-26 en el Elche CF, que fue juzgado el pasado 28 de mayo por un delito de agresión sexual y lesiones a una joven, cometido en la noche del 31 de agosto de 2024 en el domicilio del jugador de Bétera.

La sentencia, que ha sido notificada este lunes a las partes y que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, establece que Rafa Mir tendrá que indemnizar a su víctima con 64.000 euros. Mir negó en la vista haber agredido sexualmente a la joven y afirmó, en una declaración en la que contestó únicamente a preguntas de su abogado, que "todo fue consentido" y que la noche "fluyó así".

Por contra, la víctima narró una doble agresión sexual con penetración por parte del jugador y declaró que se puso en ese momento "a llorar"; que le costaba "respirar"; que tenía "miedo" y que le pidió que parara pero no lo hizo.

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La fiscalía pedía para el futbolista una pena de 10 años y medio de prisión, que la Audiencia en su condena ha dejado en ocho años y medio de cárcel, siete por la agresión sexual y año y medio por lesiones. Mir no podrá acercarse a menos de 500 metros del domicilio de la víctima o de sus familiares, lugar de trabajo o comunicarse con ella durante diez años, y deberá cumplir libertad vigilada, posterior a la prisión, por siete años más.