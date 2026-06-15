Valencia Basket - FC Barcelona: fechas, horario, televisión y entradas para la Final de la Liga ACB
El Valencia Basket jugará la final de la Liga Endesa contra el Barcelona, repitiendo el enfrentamiento de 2003 por primera vez
El Valencia Basket, tras haber derrotado este domingo al Asisa Joventut en el tercer encuentro de las semifinales de la Liga Endesa, disputará su cuarta final de la ACB, la segunda consecutiva por primera vez y la segunda contra el Barcelona, contra el que cayó en la de 2003.
Aquella fue la primera final en la historia del club 'taronja' pero el Barça de Svetislav Pesic apenas dio opción al conjunto de Paco Olmos y, liderado por Dejan Bodiroga, culminó con un 3-0 un triplete que incluyó la Copa del Rey y la Euroliga.
Tuvo que esperar catorce años el Valencia para jugar de nuevo la eliminatoria final de la Liga. Fue en 2017, en la primera etapa en el club de su actual técnico Pedro Martínez, y con el Real Madrid como rival. El conjunto valenciano, que partía con el factor cancha en contra, dio la sorpresa y alzó el título en la Fonteta al imponerse por 1-3. La pasada campaña el equipo que volvía ya a dirigir Pedro Martínez regresó a la final de la Liga Endesa y se midió al Real Madrid, que le superó por un claro 3-0 para alzar el trofeo.
La cuarta final liguera del Valencia será por tanto la tercera que disputa con el técnico catalán al frente del equipo 'taronja', la segunda ante el Barcelona y por primera vez llegará un año después que la anterior.
Calendario de partidos de la final de la LIga ACB
- Partido 1: Jueves 18 en el Roig Arena (20:00h)
- Partido 2: Sábado18 en el Roig Arena (20:00h)
- Partido 3: Lunes 22 en el Palau Blaugrana (20:00h)
- *Partido 4: Miércoles 24 en el Palau Blaugrana (20:00h)
- *Partido 5: Sábado 27 en el Roig Arena (20:00h)
Los partidos de la final de la Liga Endesa se retransmiten a través de DAZN. Las entradas para el partido se habilitarán en la taquilla vitrtual del Valencia Basket.
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