Álvaro Cárdenas: "Mi estilo y el de Pedro Martínez van de la mano"

Álvaro Cárdenas y Omari Moore han hablado a menos de 48 horas de comenzar la lucha por el título liguero contra el FC Barcelona. En el caso del primero, afronta la final de la Liga Endesa con la ilusión de poder luchar por un título y de hacerlo además en un contexto inimaginable para él hace apenas unos meses, cuando aún jugaba en el Peristeri. Eso sí, llegados a este puntos, espera ayudar a ganar la final ante un Barça del que no se fía, pero con la confianza plena en sí mismo y en sus compañeros, de entre los que elogió el momento de forma de Jean Montero. Por su parte, el estadounidense ha remarcado que contra el conjunto azulgrana deben ser capaces de mantener su juego, que se basa en una defensa agresiva, ir al rebote con hambre, correr y no dejar pasar ninguna opción de tiro.

En declaraciones previas al inicio de la serie, Cárdenas ha destacado que jugar una final de ACB "me hace bastante ilusión, nadie me hubiese dicho hace poco que iba a jugarla, tengo muchas ganas y a ver si podemos ganarla". "Hay que hacer lo que llevan haciendo todo el año, poner mucha energía en defensa e imponer el ritmo, si lo logramos es difícil seguirnos. Contra el Joventut no estaban acostumbrados a jugar tan seguido, pero el Barcelona sí, no va a ser nada fácil".

Álvaro Cárdenas, durante el entrenamiento de este martes en el Roig Arena. / F. Calabuig

"Debemos seguir con nuestro estilo, con nuestra idea. Tenemos que jugar rápido, tirando con confianza. Tenemos que adaptar un par de cosas a su juego pero hemos de jugar nuestro partido", ha señalado Moore en una rueda de prensa, en la que admitió que en el último partido del Barça en el Roig Arena, en la Euroliga, fue capaz de neutralizarles. Asimismo ha destacado que "una de las cosas mas importantes es rebotear y correr. Debemos jugar lo menos posible en media pista. En aquel partido ellos hicieron un gran trabajo para ralentizarnos y bajar nuestra anotación. Tenemos que defender fuerte, rebotear, correr y tirar con confianza".

Duelo de bases y factor pista

Del mismo modo, el 'taronja' ha destacado que a los jugadores contra los que va enfrentándose "he crecido viéndolos jugar y está bien, Laprovittola está recuperando su mejor nivel y vamos a tener que intentar imponer nuestra defensa, meterán porque son muy buenos, pero hay que ser sólidos e intentar que metan lo menos posible".

Por otro lado, sobre el hecho de tener la ventaja de pista, Cárdenas ha afirmado que "es muy importante, el Roig Arena es una pasada y cuando aprietan se nota muchísimo y nos dan el extra de energía que es tan importante en una final". Por su parte, Moore se ha mostrado convencido de que sus seguidores "harán un gran trabajo" y que tratarán de mantener esa ventaja. "Vamos a tratar de mantenerlo pero hay que plantearse partido a partido", ha recordado antes de añadir que "este equipo es muy especial, hemos vivido muchas cosas y poder ganar el campeonato, por nosotros, por los entrenadores y por el club lo es todo".

Omari Moore, en el último partido del Valencia Basket ante el Joventut. / F. Calabuig

Sobre su momento, ha destacado que "ha sido una temporada muy larga, mi primera en ACB y en la Euroliga. He tenido altibajos pero he seguido creyendo en mí mismo. Empecé muy fuerte, he tenido algunos baches, pero ahora estoy recuperando mi juego, lanzando los tiros que quiero y con confianza. Estoy en un buen momento".

El papel de Jean Montero

"Me he visto todos los partidos del Valencia Basket este año para ver qué cosas tengo que hacer para el año que viene, Josep y Xabi me han abierto un hueco y mi estilo y el de Pedro van de la mano y me gusta ser agresivo, apretar y correr, es una buena combinación", ha explicado por su parte Cárdenas, antes de destacar en referencia a Jean Montero que es "un espectáculo verlo jugar, anotación, control, buen pasador, en defensa muy inteligente y cada vez que está en pista el equipo va para arriba. Es una muy buena experiencia poder aprender de un jugador como él en los entrenamientos y en los partidos".

Noticias relacionadas

Además, sobre el cambio entre jugar en Grecia y en España, ha insistido en que ha sido "una mezcla de cosas, el nivel en ACB por ser nuevo o porque en general se pita más que en Grecia y en Europa también, quizá hay alguna mano que tengo que no meter, soy un poco ansioso y jugando con estos bases he de ser un poco más inteligente porque estoy cometiendo el mismo error en casi todos los partidos".