Ferran Torres iguala a Albiol como el futbolista valenciano con más partidos con España

Ferran Torres disputó el lunes ante Cabo Verde (0-0), en el debut de España en el Mundial, su partido número 58 como internacional absoluto e igualó a Raúl Albiol como el jugador de la Comunitat Valenciana con más encuentros con el combinado nacional. El futbolista de Foios (Valencia) el 29 de febrero de 2000, fue titular en el encuentro inaugural para España y dispuso de varias ocasiones de gol. La más clara fue un remate en la primera parte que el valenciano estrelló en el larguero.

El actual delantero del FC Barcelona debutó con España en septiembre de 2020 a los 20 años y en los 58 partidos que ha jugado ha marcado 24 goles. Raúl Albiol, que como Ferran también pasó por el Valencia, fue campeón del Mundo con España en 2010 y de la Eurocopa en 2008 y 2012, y en los 58 partidos que jugó como internacional absoluto, entre 2007 y 2021, presenta un balance de 50 victorias, tres empates y solo cinco derrotas.

A sus 40 años, el defensor valenciano disputó la pasada temporada nueve partidos con el Pisa, de la Serie A italiana, y todavía no ha confirmado si seguirá jugando el próximo curso.

Podio de jugadores valencianos

El podio de los jugadores valencianos con más partidos con España lo completa David Albelda, que jugó 51 compromisos con el combinado nacional. Para Torres supuso disputar la segunda fase final de un Mundial porque ya estuvo en la de Catar y se convirtió en el tercer valenciano en hacerlo tras el defensa Antonio Maceda y Albelda.

Maceda, nacido en el Puerto de Sagunto, participó en las fases finales de 1982, se celebró en España, y en México en 1986 aunque tan solo disputó dos partidos: uno en cada edición.

Por su parte, Albelda, natural de la Pobla Llarga, jugó en las citas de 2002 en Corea y Japón y en Alemania en 2006 en los que acumuló 4 presencias.

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Ferran Torres, ante Cabo Verde / SeFutbol

Ferran en la anterior cita mundialista disputó cuatro encuentros en los que anotó dos tantos por lo que en la presente edición aspira a convertirse en el primer valenciano en anotar en dos mundiales. La irrupción del atacante valenciano en el combinado nacional se produjo en 2020 en un enfrentamiento ante Alemania (1-1) en la Liga de las Naciones y desde entonces acumula 24 goles lo que le sitúa entre los diez máximos artilleros en la historia de la selección.