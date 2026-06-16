La Furia hizo historia olímpica

La selección española, que no participó en el primer mundial, cuando se inscribió para el segundo ya había tenido actuaciones muy relevantes. Alguna, como la victoria frente a Inglaterra, fueron grandes explosiones sociales. Se empezó a considerar que el equipo nacional representaba todos los valores que se presumía había que incluir en toda manifestación pública. Ya fue posible profesionalizar a los futbolistas y en el momento idóneo surgieron las “primas”, consecuencia de la petición que hizo Gaspar Rubio “El Mago” para marcar más goles.

El tránsito del futbol de pequeños estadios y seguimiento casi para exquisitos se hizo grande con las victorias internacionales. El arranque extraordinario lo hizo la selección en Amberes, en 1920. Con el gol de Patricio se derrotó a Dinamarca. El primer equipo nacional lo formaron: Zamora; Otero, Arrate; Samitier, Belauste, Eguiazabal: Pagaza Sesúmaga, Patricio, Pichichi y Acedo. Bélgica nos derrotó en el segundo partido olímpico, pero a continuación los jugadores no se contentaron con lo ocurrido y derrotaron a Suecia (2-1), Italia (2-0) y Holanda (3-1).

Estas participaciones dejaron para la historia la frase de José María Belauste, quien en el momento que su compañero Sabino iba a sacar una falta y España perdía por 1-0, soltó el grito de “a mí el pelotón, Sabino, que los arrollo”. Y efectivamente Belasuteguigoitia, que medía 1,93 y pesaba 95, kilos, rodeado de adversarios, de los que desembarazó arrollándoles, llevó el balón a la red. La frase tantas veces recordada tuvo su posdata porque desde entonces se habla de “la furia española”.

La medalla de plata fue para España el incentivo definitivo para convertirse en el deporte predilecto del país .La selección, en 1929, preparó la jornada de éxtasis con dos triunfos. Primero derrotó a Portugal en Sevilla, por 5-0, con tres goles de Gaspar Rubio y dos de Padrón. El siguiente triunfo fue ante Francia por 8-1, con cuatro tantos de Gaspar Rubio, dos de Goiburu y los otros dos fueron de Bienzobas y Yurrita. Severiano Goiburu Lopetegui fue jugador del Valencia entre las temporadas 1934 y 38. También jugó en el Levante, Fue un deportista navarro muy polifacético porque practicaba la pelota vasca destacadamente.

'El Divino'

El nombre de esta época en la que ya destacó Ricardo Zanora “El Divino” fue sin duda el valenciano Gaspar Rubio. Gaspar nació en Serra y sus padres se trasladaron a Barcelona lo que propició que sus `primeros pasos como futbolista los diera en equipos de la zona. Sant Sadurny de Anoia, Reus Deportiu, Gracia y luego pasó al Levante. Con los blanquiazules, después azulgrana y granotes jugó una temporada en la que nació la profesionalización. Ello le llevó al Real Madrid.

Gaspar Rubio / RFEF

Ahora, que se destaca la juventud de algunos futbolistas cabe recordar que Gaspar, con dieciocho años, se convirtió en una espectacular goleador. Dos temporadas le bastaron para que fuera denominado “el Rey Mago”. Con treinta goles se convirtió en el máximo goleador de la época por encima de Bienzobas. Fue el tiempo en que comenzó la disputa de la Primera División.

Gaspar participó en el equipo nacional con cuatro victorias seguidas. La máximo expresión del fútbol nacional fue el 15 de mayo de 1929. España se enfrentó a Inglaterra que nunca había sido vencida fuera de las islas. Gaspar, que era individuo muy peculiar, en la víspera del partido le preguntó al presidente de la Federación si deseaba ganar. Gaspar hizo un pacto con él; ganaría España pero por cada gol que marcara le tenía que dar cincuenta duros. El presidente aceptó el reto, España ganó por 4-3 y el Mago hizo dos de los tantos. El éxito fue muy celebrado, pero a partir de entonces los triunfos tenían que ser bendecidos con la prima. Ya no se perdió la idea.

España alineó a Zamora; Quesada, Quincoces; Prats, Marculeta, Peña; Lazcano, Goiburu, Gaspar Rubio; Padrón y Yurrrita. Gaspar hizo dos tantos del 4-3 y le acompañaron en el marcador Goiburu y Lazcano..

Ganador de la Copa de la España Libre

Gaspar hizo la delicias del Madrid mas su carácter indómito, le llevó a declararse en rebeldía y llevó a emigrar a México de donde regresó no muy arrepentido porque acabó su vida en la capital mexicana en 1983. En esa excursión también jugó en Cuba. La vuelta fue muy complicada. En Madrid, jugando con el Athletic, padeció una lesión entonces desconocida en el fútbol y de la que quedó memoria para siempre. Llegaron llamarle el “el Rey del Astrágalo”. Sus pasos tan contradictorios le permitieron juga en el Valencia, pero finalmente regresó al Levante con el que ganó la Copa de la España Libre en 1937, la Copa de la República, que el Levante tiene en sus vitrinas Su último equipo, yendo de Herodes a Pilaos, fue el Melilla.

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La selección se anotó tres triunfos más antes de llegar al Mundial del atraco en Fluencia. Ganó a Checoslovaquia por 1-0, gol de Sastre, que se tomó la revancha por 2-0, en Praga. La selección batió a Italia, en Bolonia 2-3, con dos goles de Luis Regueiro y uno de Vantolrà y a Portugal, en Oporto, por un tanto de Peña. Eran las vísperas del mundial del fascismo.