Estadio
Del WiFi a la ciberseguridad: Así son los retos tecnológicos del Nou Mestalla
En el 'Telefónica Day' celebrado esta mañana el Palau de les Arts, el CIO del Valencia CF, Pablo Rojas, ha destacado la importancia de que el nuevo coliseo valencianista, cuya digitalización se llevará a cabo por la firma telefónica, se convierta en un "estadio inteligente" que "pueda ser extensible a las necesidades futuras"
El Nou Mestalla está cada vez más cerca. Esta pasada semana, sin ir más lejos, se comenzó la instalación de los cables con los que se aguantará la cubierta del nuevo coliseo valencianista, permitiendo así ver cómo se acabará configuración el 'anillo' superior del estadio. Sin embargo, cuando un proyecto es de tal magnitud, no todas las novedades se pueden aprecias. Algunas, pese a ser de marcada importancia, son invisibles. Una categoría en la que está, por ejemplo, la tecnología y la digitalización que tendrá el campo, desde la red de internet a la ciberseguridad que lo protegerá frente a amenazas.
Desarrollo de Telefónica
En concreto, es Telefónica el 'socio' que está impulsando todo este aspecto y quién está desarrollando la infraestructura y la conectividad para todo el recinto para convertir el Nou Mestalla en un "smart stadium, un estadio inteligente", ha explicado esta mañana Pablo Rojas, CIO -responsable de la estrategia de tecnologías- del Valencia CF, durante el 'Telefónica Day' -una jornada centrada en la innovación organizada por la firma y dirigida al tejido empresarial e institucional valenciano-. Un proceso, dividido en varias fases y que se culminará en enero de 2027, que comenzará con la implantación de la red LAN (Local Area Network) con el objetivo de poder dotar al estadio de una estructura de comunicaciones internas que permita soportar su operativa diaria y con el que se pueda, entre otros puntos, ofrecer cobertura y red WiFi y 5G -dos tecnologías "complementarias"- a las decenas de miles de personas que se concentrarán, al mismo tiempo, en el recinto y sus distintas áreas.
Ese "sistema nervioso" ha sido el primer reto en este aspecto tecnológico y, según avanza Rojas, se ha apostado por un diseño digital que cubra tanto las necesidades presentes, pero que también "pueda ser extensible a las necesidades futuras". Junto a ello, el CIO del Valencia ha apuntado también a la ciberseguridad, un aspecto esencial -y que implica desde la monitorización a la protección de datos, pasando por la respuesta ante cualquier amenaza para los servicios digitales del Nou Mestalla- porque una brecha hecha por un hacker "es un daño reputacional muy alto que no podemos permitirnos", sin contar también daños operacionales como que se pueda acceder a esa red y encender unos aspersores, algo que puede hacer que se pare un partido.
"Encauzar datos"
Por último Rojas también ha explicado la importancia de "encauzar los datos y cruzarlos de forma que dé solución a un problema concreto". "Debemos dar la mejor experiencia posible a los fans en el nuevo estadio utiizando la tecnología para ello", ha concluido en el evento celebrado en el Palau de les Arts.
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