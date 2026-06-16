La UPV consolida el ciclismo femenino con su II Gran Premio Ciclista

La Universitat Politècnica de València (UPV) volvió a situarse en el centro del ciclismo femenino nacional el pasado domingo 14 de junio con la celebración del II Gran Premio de Ciclismo UPV, una prueba que consolida su crecimiento dentro del calendario competitivo y que puntúa para el Ranking de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) en categoría féminas.

El evento, organizado por la propia universidad a través de su Área de Deportes, acogió la cuarta cita puntuable de la Challenge femenina de ruta, reuniendo a corredoras de diferentes categorías en una jornada marcada por el alto nivel deportivo y una notable participación. La prueba reafirma así el compromiso de la UPV con la promoción del deporte universitario y, de manera especial, con el impulso del ciclismo femenino.

Desde primera hora de la mañana, a las 9 horas, el campus universitario se transformó en el epicentro de la competición. Las ciclistas tomaron la salida desde las instalaciones de la UPV en un recorrido urbano exigente, que discurrió por enclaves emblemáticos como la avenida de los Naranjos y el camino de Vera. El trazado, técnico y dinámico, exigió un importante esfuerzo físico y estratégico por parte de las participantes, que tuvieron que completar distancias de 36 o 72 kilómetros, en función de sus respectivas categorías.

Claudia de Diego y Yelizaveta Sklyarova se imponen

La competición se estructuró en dos grandes mangas de salida, lo que permitió ordenar la participación y favorecer el desarrollo deportivo de cada grupo. En la primera manga, correspondiente a las categorías cadete, máster 40 y máster 50, destacó la actuación de Claudia de Diego, del equipo Rioja Miera-Meruelo-Cafedromedari, quien se alzó con la victoria tras una sólida carrera. Su rendimiento fue uno de los grandes protagonistas de la jornada, al demostrar un alto nivel competitivo y una excelente gestión del recorrido.

La segunda manga, que agrupó a las categorías junior, sub23, élite y máster, ofreció igualmente un gran espectáculo deportivo. En este caso, la vencedora fue la corredora del Odl Team Yelizaveta Sklyarova, quien logró imponerse con autoridad tras una carrera muy disputada. Su triunfo reafirma su posición como una de las ciclistas destacadas de la competición en esta temporada.

Pódium del II Premio Ciclista UPV. / UPV

Además de las clasificaciones generales, la prueba contó con el atractivo de las metas volantes, que aportaron dinamismo a la carrera y premiaron la regularidad y capacidad táctica de las participantes. En este apartado brillaron nuevamente Claudia de Diego, así como Marta Beti, del equipo Cantabria Deporte-Río Miera, que se repartieron los puntos en esta clasificación intermedia.

Las vencedoras de cada categoría

En cuanto a las clasificaciones por categorías, la jornada dejó los siguientes nombres propios como vencedoras:

Élite/Sub23: Yelizaveta Sklyarova (Odl Team)

Yelizaveta Sklyarova (Odl Team) Junior: Adriana Vargas (Mirat Team)

Adriana Vargas (Mirat Team) Cadete: Claudia de Diego (Río Miera-Meruelo)

Claudia de Diego (Río Miera-Meruelo) Máster 30: Marla Katherine Toledo (UPV)

Marla Katherine Toledo (UPV) Máster 40: Pilar Mansilla (UPV)

Pilar Mansilla (UPV) Máster 50: Natalie Turjanicova (UPV)

Cabe destacar el papel de las deportistas de la UPV, que lograron imponerse en varias categorías máster, reflejo del trabajo que la universidad viene desarrollando en el fomento del deporte y la participación activa de su comunidad universitaria. Este resultado subraya la importancia de las estructuras deportivas universitarias en el desarrollo del talento y la promoción de hábitos de vida saludables.

Por equipos, el reconocimiento a la mejor escuadra de la jornada fue para Cantabria Deporte-Río Miera, formación que destacó por su regularidad y el alto nivel de sus corredoras a lo largo de la prueba.

Entrega de trofeos y respaldo institucional

La jornada concluyó con el acto de entrega de trofeos, que contó con la presencia de representantes institucionales y del ámbito deportivo. Entre ellos, asistieron el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica de la UPV, Juan Carlos Cano, el director del Área de Deportes, Francisco Espinós, y el secretario de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana, Antonio Moreno. También participaron en la entrega Daniel Roig, en representación de la empresa colaboradora Efaflex, y Mariano Casanova, secretario del Consejo Social de la UPV.

La celebración de este II Gran Premio no solo refuerza la posición de la UPV como organizadora de eventos deportivos de alto nivel, sino que también contribuye de manera decisiva a la visibilidad y crecimiento del ciclismo femenino. La consolidación de esta prueba dentro del calendario nacional representa un paso más en el impulso de la igualdad de oportunidades en el deporte y en la generación de referentes para las nuevas generaciones de deportistas.

La competición tendrá continuidad dentro de la Challenge Dones CV, cuya próxima prueba puntuable está prevista para el 2 de julio en Náquera, donde se espera que el circuito continúe ofreciendo un alto nivel competitivo y mantenga el interés suscitado en esta cita celebrada en la UPV.