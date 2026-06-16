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MERCADO DE FICHAJES

El Valencia Basket ficha a Virag Kiss

La pívot húngara de 28 años y 1,94 firma por una temporada tras destacar el curso pasado en el Perfumerías Avenida

Virag Takacs-Kiss, en un partido ante el Valencia Basket esta temporada.

Virag Takacs-Kiss, en un partido ante el Valencia Basket esta temporada. / M. A. Polo / Valencia Basket

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Jorge Valero

Jorge Valero

València

El Valencia Basket acelera en el mercado de fichajes y tras las incorporaciones de Helena Pueyo y Marta Suárez, este martes ha hecho oficial el fichaje de la pívot Virag Takacs-Kiss (28 años, Hungría, 1.94m) para que se incorpore al equipo la próxima temporada y suplir así la ausencia de Awa Fam tras su marcha a la WNBA y a Project B. Eso sí, su fichaje no descarta de momento la posible llegada de Mariam Coulibaly, quien se ha despedido este martes del Spar Girona.

Inicio de su carrera en Hungría

Virag, de nacionalidad húngara, inició su carrera deportiva cerca de casa en el PEAC-Pécs en 2013 con solo 15 años. Allí estuvo durante cuatro temporadas, en las que ya tuvo la oportunidad de jugar sus primeros minutos en la EuroCup Women. En 2018 dio un nuevo paso, aunque no se fue muy lejos. La pívot se incorporó al KSC Szekszard, en el que completó una etapa de tres campañas para seguir creciendo y ganando minutos tanto en EuroCup como en fase previa de EuroLeague Women. En 2021 regresó a su club de origen para competir en EuroCup Women y tuvo un rol más importante con un promedio de 16,2 puntos, 8,3 rebotes, 2 asistencias y 17 de valoración la primera temporada y 15 puntos, 8 rebotes, 1,6 asistencias y 15,3 de valoración en la segunda.

Más experiencia en Europa

Los números que produjo en el PEAC llamaron la atención del CIMSA CBK Mersin, al que se incorporó en la 23/24 y con el que completó su primera temporada de EuroLeague Women. La siguiente campaña regresó a Hungría, esta vez de la mano de Uni Gyor, en el que jugó tanto EuroCup como EuroLeague Women. En la máxima competición se enfrentó a Valencia Basket en la fase de grupos y a nivel individual promedió 9,7 puntos, 4,3 rebotes y 1 asistencia por partido.

Virag Takacs-Kiss, nuevo fichaje del Valencia Basket.

Virag Takacs-Kiss, nuevo fichaje del Valencia Basket. / VBC

De nuevo se marchó de su país y puso rumbo a Grecia para sumarse al Athinaikos Qualco que competía en EuroCup. No llegó a finalizar la temporada y en enero fichó por Perfumerías Avenida, con el que pudo disputar cuatro partidos de EuroCup, con un promedio de 7,5 puntos, 6,3 rebotes, 1,5 asistencias y 10,8 de valoración, así como la recta final de la LF Endesa y playoffs. Sus buenos números en fase regular fueron incluso mejorados en playoffs, con una media de 9,3 puntos, 7,3 rebotes y 12,3 de valoración por encuentro entre cuartos y semifinales.

Internacional con Hungría

Virag ya destacaba en las categorías de formación de Hungría y fue incluida en el quinteto ideal de la Copa del Mundo U17 de 2014. Ahora, es una pieza fija en la selección absoluta desde 2019, habiendo participado en dos Eurobasket y en varias ventanas de clasificación tanto para Europeo como para Mundial. La mejor posición con su combinado nacional fue una cuarta posición en el Eurobasket de 2023.

Trayectoria

2013-17 PEAC-Pécs (Liga Hungría y EuroCup Women)

2017-20 KSC Szekszard (Liga Hungría, EuroCup y EuroLeague Women)

2020-23 NKA Universitas Peac (Liga Hungría y EuroCup Women)

2023-24 Cukurova Basketbol Mersin (Liga Turquía y EuroLeague Women)

2024-25 Uni Gyor (Liga Hungría, EuroCup y EuroLeague Women)

2025-26 Athinaikos Qualco (Liga Grecia y EuroCup Women)

2026 Perfumerías Avenida (LF Endesa y EuroCup Women)

Junio 2026. Valencia Basket

La húngara se une así para la próxima campaña a Marta Suárez, Helena Pueyo, Leticia Romero, Raquel Carrera, Elena Buenavida y María Araújo, jugadoras que tienen contrato en vigor con el club, aunque también se espera que forme parte de la primera plantilla Alicia Flórez, recientemente fichada por Washington Mystics hasta final de la WNBA.

Adiós a Girona de Coulibaly rumbo...¿a ValÈncia?

Además, no sería el único fichaje esperado para reforzar el juego interior y ahí es donde puede entrar en juego Mariam Coulibaly. Precisamente la '5' maliense se ha desvinculado este martes del Spar Girona, tal y como han informado en un comunicado oficial. Mariam Coulibaly, MVP de la última edición de la Liga Femenina Endesa, se suma a la larga lista de bajas de las catalanas, que ya van por siete.

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Se trata de una baja sensible para el equipo de Íñiguez, dado que ha promediado 17,5 puntos, 7,5 rebotes y 22,1 créditos de valoración en España. Por si fuera poco, en Euroliga alcanzó una media de 15,8 puntos por encuentro.

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