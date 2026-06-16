Valencia Basket, el finalista invicto

No todo es color rosa, pero los partidos del Valencia Basket suelen pintarse de naranja. Desde que finalizaron los playoff de la Euroliga, el Valencia tan solo ha perdido el partido de semifinales frente al Real Madrid de la competición europea. Ahora, el equipo valenciano ha llegado a la final de la Liga ACB después de ganar los cinco partidos de playoff que ha disputado -dos de cuartos de final contra Surne Bilbao Basket y tres de semifinales contra Joventut Badalona- y se enfrenta a un FC Barcelona que barrió a La Laguna Tenerife en semifinales.

Una final al mejor de cinco partidos en la que el conjunto 'taronja' contará con el factor cancha a su favor. El jueves 18 y el sábado 20, a las 20 horas ambos días, serán los dos primeros partidos de la final que el Valencia jugará junto a su afición en el Roig Arena, al que solo se volverá en caso de ser necesario un quinto partido que se disputará el sábado 27 a la misma hora. Será el Palau Blaugrana el lugar que acogerá el tercer partido, lunes 22 a las 20 horas, y el cuarto en caso de ser necesario, miércoles a las 20 h.

Sergio de Larrea durante una acción en el partido 3 de las semifinales entre Valencia Basket y Joventut Badalona el 14 de junio / Europa Press

El Valencia Basket alcanza a su segunda final sucesiva, la cuarta de su historia y la tercera con Pedro Martínez a los mandos. Por segunda temporada consecutiva, los valencianistas se plantan en la final sin haber perdido ningún partido en el playoff. Solo cuatro equipos en la historia han conseguido ser finalistas invictos en años consecutivos, siendo el Valencia uno de ellos.

'El Problema' del FC Barcelona

Ambos equipos se han enfrentado en cuatro ocasiones esta temporada, dos en Liga ACB y dos en Euroliga. Cuatro encuentros en los que los de Pedro Martínez han ganado dos -los dos de liga- y los de Xavi Pascual los otros dos -los de euroliga-, un empate que se romperá en la Final.

El Valencia Basket llega al encuentro habiendo ganado el último partido que disputaron entre ellos con una diferencia de 25 puntos, en los que la estrella valencianista, Jean Montero, anotó 19 puntos y repartió 4 asistencias. El club catalán tendrá que encontrar la forma de parar a 'El Problema' para ganar la eliminatoria, una tarea complicada debido al momento de forma en el que llega Montero. Durante los playoff, el base ha promediado 17.6 puntos en los cinco partidos que ha disputado, superando los 20 pùntos en dos ocasiones y los 30 puntos de valoración en otras dos. El tercer partido contra Joventut fue una exhibición por parte del dominicano. Los 24 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias, que le bastaron para conseguir 39 puntos de valoración, tan solo lo han firmado 2 jugadores aparte de él en unas semifinales: Michael Anderson en 1996 y Marc Gasol en 2008.

El jugador llega en un momento excelso a la final de playoff, al igual que sus compañeros. Jaime Pradilla, que alcanzó el sexto lugar histórico en partidos disputados con el Valencia Basket en el tercer partido contra Joventut, Kam Taylor, Brancou Badio o Sergio De Larrea son otras de las bazas con las que juega Pedro Martínez para alzarse con su segunda liga al frente del equipo 'taronja'. Un equipo muy largo lleno de jugadores de primer nivel.

El Rey de las finales valencianistas

La final frente al Barcelona será la cuarta final que el Valencia Basket disputará en su historia. El estreno del conjunto valencianista en una final de liga se dio en la temporada 2002-03, en la que el entonces equipo dirigido por Paco Olmos se enfrentó al Barcelona. Los de Paco Olmos, que venían de ganar la ULEB Cup la misma temporada, se vieron completamente arrollados por el conjunto catalán. No sería hasta 2017, con Pedro Martínez ya a los mandos, cuando la escuadra valencianista volvería a una final de Liga ACB, esta vez frente al Real Madrid, liga que acabaría ganando 1-3 después de robar el factor cancha en el segundo partido.

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Pedro Martínez en el Roig Arena durante el segundo partido de semifinales frente a Joventut Badalona el 12 de junio / Miguel Ángel Polo

Pedro Martínez, que dejó el puesto de entrenador tras conseguir la liga, volvió a unirse al club para la temporada 24/25, en la que también alcanzó las finales de la competición liguera, pero en la que no pudo hacer frente al Real Madrid que barrió por completo al equipo valencianista ganando los tres primeros partidos. El técnico catalán jugará este año su tercera final consecutiva al frente del equipo valenciano, siendo la primera en la que cuenta con el factor cancha a su favor para vencer al equipo de Xavi Pascual. Una oportunidad de ensueño para levantar y dedicar un título a Bojan Dubljevic, excapitán del Valencia Basket y máximo anotador histórico del club, que anunció su retirada el pasado sábado 13 de junio.