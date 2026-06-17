El auge del HYROX en València: de fenómeno fitness a nueva disciplina de masas

La que era hace unos años una disciplina desconocida para muchos vuelve ahora a València, donde ya tuvo ediciones pasadas más que exitosas, habiéndose consolidado como uno de los deportes más populares actualmente, se trata del HYROX.

HYROX València regresa a la ciudad del running lista para traer cosas nuevas en este deporte que aunque de reciente popularidad ya tiene a miles de aficionados esperando anualmente por sus competiciones.

HYROX València temporada 26/27

Del 16 al 18 de octubre en la Feria de València prepárate para una nueva jornada HYROX. La inscripción ya está abierta para todas las categorías (single, dobles, relevo y espectador, porque se puede entrar como público sin competir), class (Open o Pro) y entre las modalidades de Hombre, Mujer o Mixto. El precio de las entradas ronda los 85 y 125 € y algunas ya están SOLD OUT, pero no pierdas la esperanza si no has conseguido entrada porque en su página web puedes inscribirte a una lista para recibir avisos si es que se hay más disponibles.

Además abren un nuevo capítulo de la competición con HYROX Youngstars, una experiencia hyrox adaptada para pequeños atletas de entre 8 y 15 años. Los precios varían según la edad de los jóvenes competidores, entre los 40-60€. Además, en la entrada para HYROX Youngstars se incluye un espectador a la competición, los niños menores de 12 años pueden entrar de forma gratuita como espectadores. Pero si se desea más de un espectador, también se pueden comprar entradas a parte.

¿Qué es y dónde nació el Hyrox?

El nombre de la competición es en sí misma un acrónimo de los tres conceptos clave de la disciplina: HY (Hybrid: deporte híbrido), R (Running: la carrera) y OX (Workouts: rutina de ejercicios).

Nació en Alemania, de la mano del empresario Christian Toetzke junto con el ex campeón olímpico de hockey césped Moritz Fürste en 2017. Su objetivo fue el de crear un nueva forma de ejercicio que resultase atractiva para las personas que entrenaban con constancia, de maneraa que pudiesen medir su rendimiento. De esta forma asentaron las bases de una disciplina innovadora mundialmente, ya que las competiciones hyrox siguen la misma estructura y condiciones en todas las partes del mundo.

La competición Hyrox se trata así de una carrera de 8km en bloques de 1km repartidos en ocho exigentes estaciones en el que hay que hacer un ejercicio a completar en el menor tiempo posible para seguir la carrera y pasar a la siguiente estación. Destaca por ser una macro competición que se realiza indoor en grandes superficies y aunque no es una "competición" al uso, sí que existe una clasificación interna que lleva a los mejores atletas HYROX a poder clasificarse para el Campeonato Mundial HYROX.

La competición

Si decides apuntarte a esta carrera llena de intensidad y adrenalina en su próxima edición en València seguirás el mismo recorrido que millones de atletas HYROX por todo el mundo, que se divide en:

1km de carrera 1.000m de Esquí Erg 1 km de carrera Sled push de 50m 1km de carrera 50m Sled Pull 1km de carrera 80m saltos Burpee 1km de carrera 1000m de Remo 1km de carrera 200m de Farmers Carry 1km de carrera 100m de Sandbag Lunges 1km de carrera 75 o 100 Wall Balls

Todo este recorrido no tiene límite de tiempo, lo que lo hace tan sencillo y tranquilo como un principiante o experto se lo quiera tomar. Esta es una de las características del HYROX que lo ha hecho tan famoso y aclamado, está abierto a todos los niveles en diferentes categorías a elegir.

Primero es elegir la categoría en la que se vaya a competir:

Single (individual): el atleta completa la carrera y ejercicios por sí solo.

el atleta completa la carrera y ejercicios por sí solo. Dobles: Los dos miembros tienen que completar la carrera de 8km pero la pareja puede compartir los ejercicios a completar, permitiendo el descanso entre estaciones.

Los dos miembros tienen que completar la carrera de 8km pero la pareja puede compartir los ejercicios a completar, permitiendo el descanso entre estaciones. Relevo: En equipos de cuatro cada miembro del equipo completa dos etapas, dos estaciones de ejercicio y sus 2km de carrera correspondientes. También se puede realizar de forma mixta y es la categoría más recomendada para principiantes.

Después entra la cuestión del peso, ya que el HYROX pone a prueba la fuerza y resistencia física y cada uno debe de ser consciente de sus posibilidades. Es por eso que el HYROX tiene dos opciones: Open y Pro. La diferencia entre las variaciones es que en Pro se utilizará más peso en cada estación, siendo que se recomienda pasar al Pro cuando uno que ya está costumbrado al Open y maneja bien los pesos de esta.

Así que no dudes en ser, sea cual sea tu nivel, uno de los atletas que acudan a la cita fitness más esperada en Valencia y que recorrerá además más ciudades de España este 2026. Prepárate hasta entonces buscando tu gimnasio HYROX más cercano para estar liste para darlo todo.