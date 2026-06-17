Cristiano Ronaldo lidera a la Portugal más ambiciosa de su historia

Portugal llega al Mundial con Cristiano Ronaldo como mascarón de proa y una legión de sobresalientes futbolistas liderados en el mediocampo por los dos volantes que han convertido al París Saint-Germain en bicampeón de Europa, Vitinha y Joao Neves, a los que se suman Bernardo Silva, Bruno Fernandes, el lateral Nuno Mendes… El español Roberto Martínez puede presumir de dirigir una de las plantillas con más profundidad y calidad del torneo. Vigentes campeones de la Nations League, tras derrotar a España en los penaltis en Múnich, los lusos aparecen muy arriba en las quinielas.

De récord en récord

Pero por encima de todos emerge la figura de Cristiano Ronaldo quien, como Messi, afronta su sexto mundial (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026). Ningún futbolista en la historia habrá jugado más copas del Mundo que Lionel y el portugués. El luso no está tan cerca de alcanzar los récords absolutos en Mundiales de partidos y goles, pero puede convertirse en el primer futbolista que marca en seis ediciones de la copa del mundo diferentes. De hecho, ya es el único que ha logrado hacerlo en cinco. Cristiano suma 8 goles mundialistas y está a solo uno de igualar a Eusebio, el mito del fútbol portugués cuya leyenda se escribió durante los Mundiales. El ex madridista es actualmente el jugador con más partidos internacionales y el máximo goleador histórico de una selección, acumulando 227 internacionalidades y 144 goles.

Pero el registro que persigue el portugués con más ahínco es el de los 1.000 goles en su carrera, cifra de la que se encuentra a 26 tantos. El luso ha anotado hasta el momento 974 goles que reparte entre la selección (144), el Sporting de Portugal (5), el Real Madrid (451), el Manchester United (145), la Juventus (101) y el Al-Nassr (127).

Portugal se mide a la República Democrática del Congo, una selección muy física con algunos problemas de contención táctica que regresa a un Mundial 52 años después. Su única participación previa ocurrió en Alemania 1974, cuando competía bajo el nombre de Zaire y tuvo como acción destacada aquella acción del lateral derecho Mwepu Ilunga, que en el minuto 78 de partida, formando parte de una barrera en una falta contra su selección salió corriendo y pateó la pelota ante la estupefacción de los brasileños que debían lanzar la misma. Aquello le costó la amarilla a Ilunga, pero le elevó al Olimpo de los Mundiales con la jugada más estrambótica de los mismos. Hoy 'Los Leopardos' aspiran a marcar su primer gol, conquistar su primer punto y ganar su primer partido en un Mundial, ya que el balance en el 74 fue pésimo, con tres derrotas, 14 goles en contra y ninguno a favor, entrenados por el portero macedonio de origen serbio Blagoje Vidinic.

Dirigidos por el francés Sébastien Desabre, al que cariñosamente apodan 'El Florista' desde su etapa en Uganda por su dedicación a encontrar talentos a los que "riega y abona para convertir en hermosas flores", los africanos cuentan en su nómina con varios jugadores conocidos en el fútbol español y en diferentes ligas europeas como el bético Bakambú, el ex cadista Théo Bongonda o el 'perico' Charles Pickel o el castellonista Cipenga, además de Aaron Wan-Bissaka o uno de los hermanos Kalulu, Gedeon. Un bloque que aspira a meterse en los cruces dando batalla a Portugal y a Colombia en la lucha por las dos primeras plazas, además de buscar su primera victoria mundialista ante la cenicienta del grupo, Uzbekistán.