Denis O'Brien, propietario de Camiral: "Gracias a la Ryder Cup queremos convertirnos en el mejor destino de golf de Europa"

Si la mirada de la audiencia global del deporte se posará este verano en Barcelona con el despegue del Tour de Francia, en 2031 se desviará hacia Girona, en concreto a una pequeña localidad llamada Caldes de Malavella, donde se ubica el club de golf Camiral. Es un fastuoso campo verde que acogerá la Ryder Cup, que viene a ser para el golf lo que el Mundial para el fútbol. Una competición bianual que enfrenta a una selección de Europa contra una de EEUU y en la que a veces la caballerosidad y el frenesí desbocado se fusionan. Digamos que saltan chispas frente a la atención de una audiencia millonaria.

Si en 2031 la Ryder Cup, con toda su imponente logística, aterrizará por segunda vez en la historia en España -después de Valderrama en 1997- se debe al empuje de muchas personas, entidades e instituciones, que se coordinaron para superar no pocos obstáculos, pero en la cúspide del logro cabe situar a Denis O’Brien, un magnate irlandés que es propietario de Camiral (antes conocido como PGA Catalunya) desde 2008.

Denis O'Brien y Martí Saballs, en su intervención en el Cosmocaixa de Barcelona. / Marc Asensio / EPC

En el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, O’Brien desgranó las claves de la designación, pormenorizó lo que queda por hacer hasta el 2031 y detalló el fuerte impacto que la Ryder Cup va a tener en el territorio. Habló de riqueza, de turismo de calidad, del efecto duradero de una prueba deportiva extremadamente popular en países como EEUU y Reino Unido. Puso el ejemplo del beneficio que aún obtiene Valderrama después de tantos años, de aficionados al golf que quieren jugar en el mismo recorrido en que entonces lo hicieron Tiger Woods, Phil Mickelson o Txema Olazábal, con Severiano Ballesteros de vigoroso capitán europeo.

En una conversación con el director de Información Económica de Prensa Ibérica, Martí Saballs, O’Brien remarcó que en octubre de 2031 tendrá lugar un acontecimiento muy especial. "Es el tercer acontecimiento deportivo más importante después de los Juegos Olímpicos y el Mundial de fútbol". Y por eso puso el listón de la ambición muy alto, con mirada larga: "Queremos convertirnos en el mejor destino de golf de Europa y superar a Valderrama. Todo el mundo va a allí a jugar, como una peregrinación del golf, y esperamos superarla a partir de 2031", aseguró.

Otro tipo de turismo

O’Brien, que subrayó el papel de Isidre Fainé, presidente de la Fundació La Caixa, en la consecución de la designación, puso en valor la importancia futura de la competición para Catalunya. "La Ryder Cup puede servir para proporcionar una clase de turismo distinto. España ya es una destinación muy importante, pero tiene que ofrecer otro tipo de producto, otro tipo de turismo", dijo.

Denis O'Brien, en el III Foro del Meditarráneo. / Marc Asensio / EPC

El propietario de Camiral indicó que en los próximos seis años deben invertirse unos 150 millones. "Vendrán unas 67.00 personas al día. Gastarán unos 1.500 euros diarios. Serán visitantes de EEUU y Europa que no congestionarán Barcelona. Los hoteles van a estar llenos, también los restaurantes. Afectará a 120 kilómetros a la redonda. Tenemos que asegurarnos de que sea un éxito", dijo.

Noticias relacionadas

O’Brien confrontó la idea de que el golf es un deporte elitista. "En Irlanda todo el mundo juega a golf. No necesitas rico. Rory McIlroy viene de una familia humilde. Y queremos que aquí sea igual. Queremos que el golf sea tan relevante como el fútbol. Acogemos a unos 70 niños que vienen a practicar y queremos que sean 500. En 15 o 20 años pueden haber tres o cuatro Severianos Ballesteros que procedan de Catalunya. Queremos asegurarnos que es un deporte para todos".