Insaf Bentama, campeona mundial de kárate: "Sabía que iba a ganar"

Insaf Bentama, karateka valenciana, se ha proclamado campeona del mundo en el Campeonato Mundial de Karate Universitario celebrado este fin de semana en Brasilia. La luchadora ha conseguido el oro en la sección individual -55 kg de 'Kumite', una de las tres secciones básicas del kárate que en japonés significa "enfrentamiento con las manos entrelazadas" y hace referencia al combate más tradicional de la disciplina. La valenciana también ha sumado una valiosa medalla de plata en la sección por equipos femenina, en un formato en el que no existe la clasificación por peso.

El oro, logrado tras vencer a la representante iraní, pone fin a una competición sobresaliente de la karateka valenciana. Tanto el entrenador y seleccionador nacional, Rubén Rubio, como la propia Insaf Bentama llegaron a Brasilia siendo conscientes de que el primer puesto era una posibilidad muy cercana más que una opción con la que soñar. "Tenía muy claro que iba a ganar", declara su entrenador, a quien se suma la karateka, que también ha afirmado que llegaba a la competición con unas expectativas muy altas para llevarse el trofeo.

Un Campeonato del Mundo Universitario donde Insaf no ha sido la única triunfadora nacional. La representación española se ha encontrado al máximo nivel durante toda la competición. A la medalla de oro de Insaf Bentama hay que sumar dos medallas más de oro, una de plata y tres medallas de bronce conseguidas por el combinado de karatekas españoles que viajaron hasta brasilia para enfrentarse al campeonato del mundo, además de la plata también conseguida por Insaf en la sección por equipos.

Insaf Bentama durante el combate contra la iraní / Rubén Rubio

El camino de la campeona

La campeona terminó invicta la competición. De los seis combates, tan solo pasó uno por diferencia de un punto, el de cuartos de final que la enfrentó a la tailandesa Sirikamonnate Chokprasertgul. Un combate que resultó ser más complicado de lo que se esperaba, ya que según afirma el entrenador de Bentama, el combate planteado por la karateka tailandesa generaba más problemas al estilo de lucha que cualquier otro. Durante la fase de grupos, la karateka resolvió sus peleas contra las peleadoras de su grupo con bastante solvencia. Era lo importante del campeonato, ir creciendo conforma pasaban las rondas y "el primer resultado", aseguraban la karateka y su entrenador. Durante las semifinales, el combate contra la italiana Syria Mancinelli resultó en una victoria apabullante por 12 a 7 a favor de la valenciana.

La final fue el combate más apretado de la vecina de Tavernes Blanques. Al final del combate el resultado se mantenía con tablas a tres puntos para ambas, pero fue Insaf Bentama quien se alzó con la victoria al haber conseguido los tres puntos con una patada a la cabeza, siendo la puntuación más alta de la pelea final. Un combate en el que la karateka recuerda que sentía "mucha presión" en los momentos finales por lo ajustado del resultado. La luchadora iraní Fatemeh Yousefi Dehnavi fue la rival de Bentama. Una rival de nivel excepcional que llega de la escuela iraní, una de las más potentes del panorama karateka. "La final fue el combate más difícil, tuvo mucho que ver el nivel de la iraní", recuerda la campeona, en lo que su entrenador difiere, ya que para él "fue más difícil por la percepción que tenía Insaf" que por el propio nivel de la contrincante.

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Insaf Bentama antes de un combate / Rubén Rubio

Insaf, que comenzó practicando karate con cinco años, lleva ya más de trece años siendo entrenada por Rubén, que ahora también es el seleccionador nacional. Una carrera que, desde que entró en el Club de Kárate Kenkyo, no ha hecho más que aumentar. En su palmarés se encuentra una plata en la liga Serie A -50 kg, liga mundial de kárate, múltiples medallas en campeonatos nacionales, que se suman a las más de 200 que ya tiene el club y la medalla de oro. Ahora, en el Campeonato Mundial Universitario, ha logrado un hito histórico para la Federación Valenciana de Kárate, que nunca antes había logrado estos resultados en un torneo de tal magnitud.