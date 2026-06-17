Javi Guerra entra en la órbita del FC Barcelona

Javi Guerra tiene números para convertirse un verano más en el nombre que marque el mercado de fichajes del Valencia CF. El club ha deslizado que su intención es que el centrocampista de Gilet siga perteneciendo a la disciplina valencianista la próxima temporada. De hecho, Guerra renovó el pasado verano con una cláusula de cien millones de euros.

Pero Guerra, con su gran final de temporada, es un nombre que los grandes tienen anotado en rojo para reforzar su centro del campo. En ese contexto, el diario Sport, del mismo grupo editorial que Levante-EMV, ha avanzado este miércoles que Deco, máximo responsable del área deportiva del FC Barcelona, mantuvo ayer una reunión Javi Garrido, agente del futbolista del Valencia, y con el padre de Guerra. Ambos se desplazaron hasta la ciudad condal para encontrarse con el director deportivo azulgrana. Sport detalla que el encuentro fue de carácter puramente futbolístico, aunque resulta llamativa la presencia del padre del centrocampista valencianista, que trabaja en la agencia que representa a su hijo. De hecho, el Barça ya estuvo interesado en el futbolista el pasado verano, aunque donde estuvo a punto de recalar fue en el Atlético de Madridi, aunque el club colchonero acabó fichando a Conor Gallagher.

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Guerra: "Quiero quedarme aquí"

Más allá de la reunión, tanto Guerra como su padre han mostrado públicamente su intención de seguir en el Valencia. Antes y después de enrolarse en la selección, dentro del grupo de apoyo previo al mundial, el centrocampista aseguró que quiere quedarse: «Tengo contrato. Renové el año pasado. Está claro que quiero quedarme aquí (en el Valencia CF)». Incluso se postuló para ser uno de los capitanes del equipo la próxima temporada. Por contra, el padre del futbolista explicó que el jugador "tiene contrato" y afirmó que "no tenemos ninguna intención de marcharnos a ningún sitio ni nada. Él está a gusto en casa. Está en el Valencia, que es un club exigente en el que en el mismo año ha vivido una gran pitada y una gran ovación. A él le gustaría estar aquí... y en el nuevo Mestalla".